WhatsApp Web’e çıkartma oluşturma özelliği eklendi

Mesajlaşma platformu WhatsApp, web sürümüne getirdiği yeni özellik sayesinde WhatsApp Web üzerinden çıkartma oluşturmak mümkün olacak.

Daha önce web sürümünde veya masaüstü uygulamasında çıkartma oluşturmak mümkün değildi. Bunu yapmak için başka uygulamalara gerek duyuluyordu.

Açıklamalara göre çıkartma oluşturmak için WhatsApp Web veya masaüstü uygulaması üzerinden herhangi bir sohbete girmeniz, daha sonra sohbette bulunan ‘ataş’ simgesine tıklamanız ve ‘çıkartma’ seçeneğini seçmeniz gerekiyor. Bunları yaptıktan sonra da bilgisayarınızda bulunan herhangi bir görseli oldukça kolay bir şekilde çıkartmaya dönüştürebilme imkânınız oluşuyor.

Ayrıca, seçilen görsele emoji ve yazı eklenebileceği, görselin arka planının kaldırılabileceği, düzenlenip kırpılabileceği ve mevcut çıkartmaların üzerine eklenebileceği de açıklamalar arasında yer aldı.