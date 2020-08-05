WhatsApp, viral mesajlara yönelik teyit etme özelliğini başlattı

WhatsApp, kullanıcılarına sahte haberleri teyit edebilecekleri yeni bir özellik sundu.

Facebook bünyesinde olan WhatsApp, kullanıcılarına sahte haberleri teyit edebilecekleri yeni bir özellik sundu.

The Guardian'da yer alan habere göre, salı gününden itibaren İngiltere de dahil olmak üzere altı ülkede kullanılmaya başlayan uygulama özelliği, kullanıcıların bilgi talepleri ve yönlendirildikleri içerik üzerinde Google'da arama yapmalarına olanak tanıyor.

Uygulama, beş veya daha fazla kişinin zincirlerinden iletilen mesajların yanında görünecek bir büyüteç simgesi ekledi. Büyütece dokunulduğunda, komplo teorileri veya yanlış bilgi içeriyorsa bunun ortaya çıkaracak şekilde iletinin içeriği çevrimiçi olarak aranır.

WhatsApp tarafından yapılan açıklamada ise şunlar kaydedildi:

“Bugün, sohbetteki büyüteç düğmesine dokunarak bu mesajları tekrar kontrol etmenin basit bir yolunu kullanabilirsiniz. Yeni özellik; birçok kez iletilen iletileri aramak için basit bir yol sağlamak, kullanıcıların haber sonuçları veya aldıkları içerikle ilgili diğer bilgi kaynaklarını bulmalarına yardımcı olabilir.”