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Bilim / Teknoloji

WhatsApp'tan yeni özellik; grup yöneticileri mesaj silebilecek

19 Aralık 2021 16:24

Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, grup yöneticilerinin herhangi bir mesajı silmesine izin veren yeni bir özellik üzerinde çalışıyor.

WhatsApp, grup yöneticilerinin herhangi bir mesajı silmesine imkan tanıyan yeni bir özellik üzerinde çalışıyor. Uygulamanın Android 2.2.22.1.1 beta sürümünde keşfedilen özellik sayesinde, grup yöneticileri daha fazla yetkiye sahip olacak.

Donanım Haber'in aktardığına göre, henüz test aşamasında olan özellikle birlikte, grup yöneticileri başkalarının mesajlarını silebilecek. Gruptaki bir mesajın yönetici tarafından silinmesi durumunda ise mesaj kutusunda "Bu mesaj yönetici tarafından silinmiştir" ibaresi gösterilecek.

Halihazırda grup yöneticilerinin yetkileri, grupta kimlerin mesaj gönderebileceği ve grup bilgisini kimlerin düzenleyebileceğiyle kısıtlı durumda.

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