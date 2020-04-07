WhatsApp'tan yalan haberlerin yayılmasını önlemeye yönelik yeni özellik

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Bir süre önce Facebook tarafından satın alınan mesajlaşma aplikasyonu WhatsApp, yalan haberlerin yayılmasını önlemek amacıyla yeni bir özellik yürürlüğe soktu.

Eğer bir kullanıcıya pek çok kez iletilen bir mesaj (en az beşten fazla farklı kişi tarafından) geldiyse, yeni sınırlamalar kapsamında o mesaj iletilen kişi tarafından tek seferde en fazla bir 'chat'e daha yönlendirilebilecek.

Bu sistem yanlış bilgilerin tamamen yayılmasını önlemeyecek çünkü kullanıcı hâlâ mesajı teker teker farklı kullanıcılara iletme imkanına sahip olacak. Ancak Facebook, bu uygulamayla '5G'nin Koronavirüs'e sebep olduğu gibi viral yalan haberlerin yayılmasını yavaşlatmayı umut ediyor.

WhatsApp sözcüsü yaptığı bir blog paylaşımında, "Mesaj iletilmelerinde ciddi bir artış gözlemledik. Kullanıcılarımız bize bunun yorucu olabildiğini ve bazen yanlış bilginin yayılmasına katkı sağladığını söyledi" yazdı. Sözcü, paylaşımının devamında, "Bu mesajların yayılmasını yavaşlatmanın WhatsApp'ı kişisel konuşmalar için bir yer olarak tutmakta önemli rol oynayacağını düşünüyoruz" görüşünü sundu.

Şirket, WhatsApp'ın kullandığı şifreleme sistemi sebebiyle Facebook'ta yaptığı gibi paylaşımları içeriğine göre kaldıramıyor.