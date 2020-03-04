WhatsApp'ta 'karanlık dönem' başladı

WhatsApp karanlık mod özelliği kullanıma sunuldu. Android 10 ve iOS 13 ile karanlık mod desteğinin gelmesiyle birlikte kullanıcılar merakla araştırmaya başladı.

WhatsApp’ın karanlık modu beta sürecinden çıktı ve standart kullanıcılarla buluşmaya başladı. WhatsApp karanlık modla birlikte hem şarj tasarrufu sağlanacak hem de göz yorgunluğu azaltılacak.

Karanlık mod nasıl açılır?

Android telefonlarda öncelikle WhatsApp'ı güncelleyip açtıktan sonra uygulama ayarlarına girmeniz gerekiyor. Ardından; Sohbetler bölümündeki Tema seçeneğinden “Koyu“ bölümüne tıklayarak WhatsApp karanlık moda geçebilirsiniz. Android cihazlarda karanlık mod şimdilik sadece Android 10 cihazlarda.

iOS 13 yüklü cihazlarda ise Ayarlar > Ekran ve Parlaklık bölümünden “Koyu” seçeneğine tıklayarak işleminizi gerçekleştirebilirsiniz.