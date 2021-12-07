WhatsApp'ın silinen mesajlar güncellemesi çocuk hakları savunucuları tarafından eleştirildi

WhatsApp kullanıcılarına, mesajlarının 24 saat sonra kaybolmasını sağlayan bir seçenek sundu. Yeni özellik, çocuk hakları savunucuları istismarcıların tespitinin zorlaşacağı nedeniyle eleştirildi.

The Guardian, yeni güncellemeyi tanıtan WhatsApp, kullanıcılarının dünyayla “özel bağlantı kurmasını” sağlayacaklarını söyledi.

Kaybolan mesajlar WhatsApp’ta geçen yıl tanıtılmıştı. Ancak bu haftadan itibaren uygulama, 24 saat ile 90 gün arasında silinme seçeneği sunuyor. Kullanıcılar kaybolan mesaj uygulamasını baştan otomatik yapabilecek ya da konuşmalarda ayrı ayrı seçebilecek.

WhatsApp’ın çatı şirketi Meta’nın CEO’su Mark Zuckerberg yeni güncellemeyle ilgili “Her mesaj sonsuza kadar kalmak zorunda değildir” dedi.

Britanya’da çocuklar için yardım kuruluşu Çocuklara İşkenceyi Önleme Derneği, bu adımın yeterince düşünülmediğini, çok sayıda risk barındırdığını söyledi. Çocuk istismarılarının yakalanma ihtimalinin düşecebileceği belirtildi.