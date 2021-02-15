WhatsApp'ın “gizlilik sözleşmesi” kararı ardından yükselişe geçen BiP, fırsatı kaçırıyor

WhatsApp'ın “gizlilik sözleşmesi” kararı sonrası milyonlarca kişi alternatif uygulamalara yöneldi. Areda Survey’in 12-13 Şubat anketine katılanların %40,8’i, yerli olduğu için krizin ilk günlerinde ilgi odağı olan BiP’in bunu fırsata çeviremediği görüşünde. Eleştiriler uygulamanın yavaş ve menünün karmaşık olması. Görüntülü konuşmanın zayıflığı ve durum paylaşma özelliğinin olmaması de eksiklik olarak görülüyor.

CAWI kantitatif araştırma yöntemiyle araştırmaya 1684 kişinin yüzde 85,5’i, BiP uygulamasının kendini geliştirme ve yaygınlaştırma fırsatı yakaladığı görüşünde. Fakat buna karşılık olarak BiP’in gereken hamleleri yapamadığı ve dolayısıyla fırsatı iyi değerlendiremediğini düşünenler ise 40.8 oranında.

Ankete göre WhatsApp krizinden sonra BiP’i yüklediğini ya da yüklemeyi düşündüğünü belirtenlerin oranı yüzde 44,4. Araştırmaya katılanların yüzde 33.3’ü BiP’i güvenli buluyor. Bu oran, geçtiğimiz ay yine Areda Survey’in tarafından yapılan araştırmaya göre yüzde 4.9 düşmüş durumda. WhatsApp’ın dayattığı sözleşmeyi onaylamayıp, 15 Mayıs bekleyen kişilerin oranı ise yüzde 41.2.

Yerli olması en güçlü özelliği

Yeni araştırmada “BiP mesajlaşma uygulamasının güçlü yönleri nelerdir?” sorusuna verilen cevaplar arasında en güçlü sonuç yüzde 56.5 ile yerli ve milli olması. Bu da BiP’in aslında kullanıcılara sunduğu özellikler nedeniyle değil, tamamen yerli olması nedeni ile tercih edildiği ve WhatsApp’a alternatif uygulama olarak görüldüğünü gösteriyor. BİP’in geliştirilmediği, görüntülü konuşmasının zayıf olduğu, durum paylaşma özelliğinin olmadığı, yavaş ve menülerinin karmaşık olduğu yönünde görüş bildiren kullanıcıların oranı toplamda 47,9 olarak çıkıyor.

Genel bir değerlendirmeyle bakıldığında BiP’in aslında özellikleri ve sunduğu arayüzle ön plana çıkmadığı yalnızca yerli olması nedeniyle tercih edildiği ortaya çıkıyor. Kişisel verilerin kullanımıyla alakalı özel çalışmalar ve WhatsApp karşısında sunulan avantajlar çok daha iyi şekilde pazarlanıp avantaj sağlanabilirdi. Ancak araştırmanın da gösterdiği üzere BiP bu fırsatı kaçırıyor.

Arayüzü çok karışık

-BİP, süreç içerisinde sadece 3 güncelleme yayınladı. Kullanıcı şikayetleri ile ilgili yeni güncellemeler yakında gözükmüyor.

-Kullanıcıların en çok şikayet ettiği BİP’in arayüzünün sadeleştirilmesine yönelik değişiklikler yapılmıyor.

-Kullanıcıların en çok beklediği WhatsApp’tan sohbet aktarmayı yapılamıyor. Telegram, WhatsApp kullanıcılarını çekmek için WhatsApp’tan Telegram’a sohbet aktarmayı geliştirdi.