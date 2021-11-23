WhatsApp, çoklu cihaz kullanımı özelliğini tüm kullanıcılara açtı

WhatsApp, yeni özelliği çoklu cihaz kullanımını tüm kullanıcılarına açtı. Bundan böyle uygulama kullanıcıları aynı zamanda dört cihazda hesaplarını kullanabilecek.

WhatsApp kullanıcıları, artık çoklu cihaz özelliği ile telefon olmadan bilgisayarda uygulamayı kullanabilecek. Fakat daha önceleri uygulamayı bilgisayarda kullanmak için telefonun internetiyle bilgisayarınızın eşzamanlı olması gerekiyordu. Yeni özellik sayesinde artık telefona bağlı kalmadan uygulama kullanılabilecek.

Nasıl kullanılır?

Uygulamanın yeni özelliği aktif etmesiyle Whatsapp Web de güncellendi. Uygulama artık çoklu cihaz kullanımı için hazır hale geldi. İşte WhatsApp Çoklu Cihaz kullanmak için yapmanız gerekenler;

Android için;

-WhatsApp'ı açın > Diğer seçenekler'e dokunun.

-Bağlı Cihazlar'a dokunun.

-Çoklu cihaz beta programı'na dokunun.

-Beta Programına Katıl'a dokunun.

iPhone İçin

-WhatsApp'ta Ayarlar'a gidin.

-Bağlı Cihazlar'a dokunun.

-Çoklu Cihaz Beta Programı'na dokunun.

-Beta Programına Katıl'a dokunun.