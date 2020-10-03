WhatsApp'a 'sonsuza kadar sessize alma' özelliği geldi

WhatsApp'ta uzun süredir bulunan sessize alma özelliğine ufak olsa da beklenen yeni bir özellik geliyor. Normalde 1 yıla kadar olan sessize alma özelliğine "sonsuza kadar" seçeneği eklendi.

Dünyanın en popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, sohbetler için bulunan sessize alma özelliğine, çoğu kullanıcının beklediği yeni bir seçenek ekledi.

Webtekno'nun haberine göre; daha önce sekiz saat, bir hafta ve bir yıla kadar konuşmayı sessize alma seçeneği bulunurken, yeni güncellemeyle birlikte bir yıl sessize alma kaldırılarak bunun yerine "sonsuza kadar" seçeneği getirildi.

Hem bireysel hem de grup sohbetlerinde kullanabilen bu özellik, ilk olarak WABetaInfo tarafından fark edildi.