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Bilim / Teknoloji

WhatsApp'a 'sonsuza kadar sessize alma' özelliği geldi

03 Ekim 2020 17:37

WhatsApp, sohbeti sessize alma özelliğine yeni bir seçenek ekledi. Bu seçenekle birlikte, normalde bir yıla kadar olan sessize alma özelliği "sonsuza kadar" uzatılabilecek.

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