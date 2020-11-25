WhatsApp'a 3 yeni özellik geliyor

WhatsApp uygulaması son güncelleme ile kullanıcılarına 3 yeni özellik sunacak.

Güncellemeye göre, WhatsApp’a ilk olarak duvar kağıdı özelleştirme altyapısı gelecek. Yeni özellik kullanıcılar farklı sohbet pencereleri için farklı duvar kağıdı seçmelerine olanak sağlıyor. Söz konusu duvar kağıdı için şeffaflık ayarı da sunulacak

WhatsApp güncelleme sonrası kişilerin videoları başkasıyla paylaşmadan önce sessize almasına da imkan tanıyacak.

Platforma gelecek bir başka yenilik ile uygulamadaki arşivlenmiş içerikler "daha sonra oku" şeklinde isimlendirilecek.

Söz konusu özelliklerin ne zaman kullanıma gireceğine dair ise şirketten henüz resmi bir açıklama gelmedi.