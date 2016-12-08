Westworld'e neden 2 yıl ara verildi?

HBO'nun Game of Thrones'tan sonraki olası boşluğu doldurmak amacıyla Lisa Joy ve Jonathan Nolan'ın projesi Westworld'ün 2.sezonunun 2018'de izleyicisiyle buluşmasına karar verildi. Diziye verilecek 2 senelik araya ilişkin Jonathan Nolan, "Filmlere yapılan hikâyenin sonuçları 1-2 yılda gelir. Bu sebeple şu an doğru yoldayız" dedi.

Kadrosunda Ed Harris, Anthony Hopkins, James Marsden, Thandie Newton, Evan Rachel Wood gibi oyuncuların yer aldığı ve Jonathan Nolan ile Lisa Joy tarafından yazılan dizi, kısa sürede büyük bir izleyici kitlesine ulaşmayı başarmıştı.