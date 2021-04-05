Westworld yıldızı, Zimbabwe kökenli ismi "Thandiwe"yi kullanmaya başlayacağını duyurdu: Benim olanı geri alıyorum

Zimbabwe kökenli oyuncu Thandie Newton, Shona halkına ait olan dilinde gerçek adının "Thandiwe" olduğunu söyledi ve eski adını geri alacağını duyurdu. Newton "Benim olanı geri alıyorum" dedi.

The Guardian'da yer alan habere göre, 48 yaşındaki oyuncu Newton, Zimbabweli olan annesinin kendisine Shona dilinden "Thandiwe" adını koyduğunu ancak ilk oyunculuk deneyiminde adının "Thandie" olarak değiştirildiğini söyledi.

30 yıldır "Thandie" adını kullanan Newton, gerçek adını kullanmaya başlayacağını duyurdu ve "Benim olanı geri alıyorum" dedi.

Westworld yıldızı Newton'ın babası İngiliz, annesi Zimbabwe kökenli.