Wes Anderson, yeni filmi için eylül ayında sete giriyor

Wes Anderson, eylül ayında başlayacak olan yeni filmini İspanya'da çekiyor. Kısa süre önce Variety ile yaptığı bir röportajda Tilda Swinton, belirli detayları yakından takip edilen projede rol alacağını açıkladı. Film İspanya'da çekiliyor olsa da Swinton "bu İspanya ile ilgili değil" imasında bulundu. Anderson, yeni film hakkında "herhangi bir ayrıntıyı paylaşmaya hazır olmadığını" söyledi.

Beyazperde'nin haberine göre proje için, başlangıçta Roma'da çekim yapılması planlandığına inanılıyor ama bu yılın başlarında İspanya'ya taşındı. İspanyol yayın kuruluşu El Pais'in bildirdiğine göre, Madrid'in güneydoğusundaki küçük bir kasaba olan Chinchón'da son iki aydır çöl manzarasını andıran setler yükseliyor. Ancak, filmin mutlaka bir western olduğuna inanılmıyor.

Anderson, 2012'deki "Moonrise Kingdom"dan bu yana Amerika'da bir film çekmedi. Yönetmen Paris'te yaşıyor ve son filmlerinin tamamı güçlü Avrupa esintileri taşıyor. Film, Tilda Swinton'la aralarındaki beşinci işbirliğini işaret ediyor. "The French Dispatch", "The Isle of Dogs", "The Grand Budapest Hotel" ve "Moonrise Kingdom", ikilinin ortaklık yaptığı çalışmalar.

"The French Dispatch"in yarışma seçkisinde yer aldığı Cannes Film Festivali'nde hem oyuncu, hem de yönetmen sahada olacak. Swinton, Apichatpong Weerasethakul'un "Memoria", Joanna Hogg'un "The Souvenir Part II" ve "The Souvenir" ve Mark Cousins'in "The Storms of Jeremy Thomas" adlı belgeseli de dahil olmak üzere festivalde oynayan diğer dört filmde yer alıyor. Anderson'ın "The French Dispatch" filminin geçen yıl Cannes'da oynaması planlanıyordu, ancak pandemi nedeniyle festivalin iptal edilmesinden sonra bu yıla ertelendi.