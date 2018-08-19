Wes Anderson ilk kez müzikal yönetecek, çekimler önümüzdeki yıl başlıyor

Yönetmen Wes Anderson, son filmi Isle of Dogs‘tan hemen bir sene sonra yeniden işe dönmeye hazırlanıyor. Yönetmenin 10. uzun metraj filminin müzikal olacağı açıklandı.

Yarattığı masalsı, rengârenk dünya ve bir süre sonra izleyeni hipnotize eden kendine has simetri oyunlarıyla dünyanın dört bir yanından sinemaseverin filmlerini büyük bir merakla beklediği yönetmen, son olarak stop-motion animasyon filmi Isle of Dogs’u yönetmişti.

Kariyerinin 10. filmini çekecek olan başarılı yönetmenin detaylarını gizli tuttuğu filmin çekimlerine 2019 yılının Şubat ayında Fransa’da başlayacağı kaydedildi.

Birgün’de yer alan habere göre, yönetmenin yeni filmi, İkinci Dünya Savaşı sonrası Fransa’da geçen bir müzikal yapım olacak. Angoulême bölgesi, savaş yıllarında büyük bir tren istasyonunun yıkılması da dahil olmak üzere ağır bir şekilde bombalanmıştı. Tren istasyonu ve tren rayları ilerleyen yıllarda tekrar inşa edilmişti.

Öte yandan yönetmenin Isle of Dogs’la En İyi Özgün Senaryo ve En İyi Animasyon Filmdalında Oscar yarışına katılacağı konuşulanlar arasında. 2019 Şubat’ta başlayacak olan yeni filminin prodüksiyonuyla birlikte Anderson, yönetmenlik kariyerinin 23. yılında 10. filmini çekecek. Wes Anderson’ın ilk filmi Bottle Rocket, 1996 yapımıydı.