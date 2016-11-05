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Spor

Wenger: Mesut Özil, Bergkamp gibi efsane olabilir

Arsenal menajeri Arsene Wenger, efsanevi yıldızı Dennis Bergkamp ile Mesut Özil arasında benzerlikler olduğunu söyledi

05 Kasım 2016 17:01

Premier Lig ekiplerinden Arsenal'in teknik direktörü Arsene Wenger, Mesut Özil'in takımda uzun yıllar kalması durumunda Dennis Bergkamp gibi efsane olabileceğini söyledi.

2013 yılında İspanyol kulübü Real Madrid'den 42 milyon sterline transfer edilen Mesut Özil'in sözleşmesi 2018'de bitiyor. Mesut Özil'i takımda tutmak isteyen kırmızı-beyazlı kulüp, başarılı orta saha oyuncusuna uzun süreli yeni bir teklif sunmaya hazırlanıyor.

 

"10 yıl daha kalmasını istiyorum"

 

Mesut'un kendisini takıma adaması halinde Bergkamp gibi efsane olabileceğini vurgulayan 67 yaşında Fransız teknik adam, Bergkamp'ın 38 yaşına kadar Arsenal'de oynadığını hatırlattı. Wenger, 28 yaşındaki Mesut Özil'in de 10 yıl daha Arsenal'de oynamasını istediğini belirtti.

Yirmi yıldır takımın başında bulunan Wenger, bir kulüpte efsane olunması için uzun yıllar o takımda kalmak gerektiğini sözlerine ekledi.

FIFA'nın düzenlediği 2016 yılı en iyi erkek futbolcu adayı da olan Mesut Özil, Arsenal forması altında bu sezon çıktığı 13 maçta 3 asist yaptı ve 7 kez fileleri havalandırdı.

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