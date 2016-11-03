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Spor

Mesut Özil'in golü en iyiler arasında

Şampiyonlar Ligi'nde "haftanın en iyi golü", UEFA'nın internet sitesindeki oylamanın ardından belli olacak

03 Kasım 2016 16:43

Arsenal'in Şampiyonlar Ligi'nde konuk olduğu Bulgaristan temsilcisi Ludogorets'i 3-2 mağlup ettiği karşılaşmada, Mesut Özil'in rakip kaleciyle beraber iki oyuncuyu saf dışı bırakarak attığı ve takımına galibiyeti getiren gol, "haftanın en iyi golü" kategorisinde aday gösterildi.

Kupa 1'de bu sezon Arsenal adına 4 gol, 2 asist üreten 28 yaşındaki orta saha oyuncusunun, "en iyi gol" kategorisindeki rakipleri, Legia Varşova'dan Vadis Odjidja, Real Madrid'den Gareth Bale, Paris Saint-Germain'den Thomas Meunier ve Atletico Madrid'den Antoine Griezmann oldu.

Şampiyonlar Ligi'nde "haftanın en iyi golü", UEFA'nın internet sitesinde yarına kadar sürecek oylamanın ardından belli olacak.

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Mesut ÖzilLudogoretsgolŞampiyonlar Ligi

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