Mesut Özil, Löw'den kesik yedi!

Almanya Milli Takımı Teknik Direktörü Joachim Löw, Mesut Özil'i San Marino ile oynanacak maçın kadrosuna çağırmadı.
Almanya Mili Takımı Teknik Direktörü Joachim Löw, Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 11 Kasım'da oynayacakları San Marino maçının kadrosunu belirledi.
Löw, Arsenal'de son haftaların parlayan yıldızı Mesut Özil'i kadroya dahil etmedi.
Deneyimli teknik adamın Mesut'u dinlendirmeyi düşündüğü için milli takıma çağırmadığı iddia edildi.
Mario Gomez kadroda
Öte yandan Löw'ün Wolfsburg'daki performansı eleştirilen Mario Gomez'i kadroya davet etmesi ise dikkat çekti.