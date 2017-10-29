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Yaşam
Deutsche Welle

Weinstein’a bir tecavüz suçlaması daha

Yapımcı Harvey Weinstein’a yöneltilen taciz ve tecavüz suçlamalarının ardı arkası kesilmiyor. ABD’li aktris Annabella Sciorra da Weinstein’ın uzun yıllar önce kendisine tecavüz ettiğini açıkladı.

29 Ekim 2017 17:29

Ünlü yapımcı Harvey Weinstein'a yöneltilen tecavüz suçlamalarına bir yenisi daha eklendi. ''The Sopranos'' dizisindeki rolüyle tanınan ABD'li oyuncu Annabella Sciorra, New Yorker dergisine yaptığı açıklamada Weinstein'ın 1990'lı yılların başında kendisine evinde tecavüz ettiğini söyledi. Sektördeki olumsuz tepkilerden korktuğu için sessiz kaldığını söyleyen Sciorra olaydan sonra depresyona girdiğini ve uzun yıllar çalışamadığını anlattı. 57 yaşındaki ünlü oyuncu, oyunculuğa döndükten sonra da Weinstein'ın tacizlerinin devam ettiğini söyledi.

Aynı dergiye konuşan bir başka aktris Daryl Hannah, Weinstein'ın kendisini de taciz ettiğini, ancak bu tacize karşı koymayı başardığını açıkladı. Kill Bill filmindeki rolüyle tanınan oyuncu, aralarında ünlü yönetmen Quentin Tarantino'nun da olduğu birkaç isme olaydan bahsettiğini, ancak kamuoyuna açıklamayamadığını söyledi. Tarantino, kısa süre önce Weinstein'ın taciz vakalarından haberdar olduğunu açıklamıştı.

İngiliz Bakan özür diledi

Öte yandan İngiltere Çevre Bakanı Michael Gove BBC'nin canlı radyo yayını esnasında yaptığı Weinstein esprisi için özür diledi. Bakan yayında moderatörle yaptığı konuşmayı‚ "Weinstein'ın yatak odasına gidip sağlam bir onurla çıkmayı umut etmeye" benzetmişti. Stüdyodakilerin espriye gülmesine karşın, bakana sosyal medyadan bakana tepki yağmıştı.

Gove, Twitter hesabından özür dileyerek, yaptığı "acemice espri girişiminin" yakışıksız olduğunu söyledi.

AFP / SÖ/ EC

©Deutsche Welle Türkçe

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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