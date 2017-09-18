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Yaşam

Wayne Rooney'in 2 yıl araç kullanması yasak

"Kariyerim boyunca beni destekleyen tüm taraftarlardan özür diliyorum"

18 Eylül 2017 17:48

Alkollü araç kullandığı için bugün mahkemeye çıkan ünlü İngiliz futbolcu Wayne Rooney'in cezası açıklandı.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton'da forma giyen dünyaca ünlü futbolcu Rooney'e 2  yıl araç kullanma yasağı ve 100 saatlik ücretsiz kamu hizmeti cezası verildi.

İngiliz basınında yer alan habere göre Rooney, kararın açıklanmasının ardından, "Aileme, Everton'lı yöneticilerime ve başkanımıza üzgün olduğumu belirtmek isterim. Kariyerim boyunca beni takip eden ve destekleyen tüm taraftarlardan da özür dilemek istiyorum. Tabii ki mahkemenin cezasını da kabul ediyorum" ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz hafta alkollü araç kullandığı gerekçesiyle tutuklanan Rooney, kefaletle serbest bırakılmıştı.

 

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