T24 LogoT24 Logo
Magazin

Rooney'nin gözaltına alınmasının altından aldatma hikâyesi çıktı

Premier Lig ekiplerinden Everton'ın yıldızı Wayne Rooney, alkollü araç kullandığı gerekçesiyle tutuklanmış, ardından kefaletle serbest bırakılmıştı

02 Eylül 2017 20:07

Geçtiğimiz günlerde alkollü araç kullandığı gerekçesiyle gözaltına alınan ve kefaletle serbest kalan Wayne Rooney’nin polis tarafından durdurulduğu gece eşini aldattığı ortaya çıktı.

The Sun gazetesine konuşan 29 yaşındaki Laura Simpson adlı kadın, yıldız futbolcunun tutuklandığı gece bir partide tanıştıklarını iddia etti. Rooney’in kendisini öpüp sarıldığını ve bazı şakalar yaptığını söyleyen Laura “Evlilik bozma meraklısı değilim” dedi.

Rooney ile birlikte bir şişe şarap ve bir şişe votka içtikleri iddia edilen Simpson, Rooney ile çılgın birkaç saat geçirdiklerini de sözlerine ekledi.

31 yaşındaki futbolcunun kendisini eve bırakmak istediğini söyleyen Simpson, “Arabada beraberken kendimi güvende hissettim. 10-15 dakika gittikten sonra arkamızda polis ışıklarını gördük. Rooney endişeliydi. Bana dönüp ‘Üzgünüm, iyi olacaksın buradan çıkıyorum’ dedi” ifadelerini kullandı.

Yaşanan olayların ardından Mallorca’daki tatilini sonlandıran Rooney’in eşi Coleen’in ilk uçakla İngiltere’ye döndüğü öğrenildi.

 

ETİKETLER

Wayne Rooneyaldatmaalkolpolisingiltere

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Prof. Eker'den Dr. Öz ve Karatay'a yanıt: Bu insanların beslenme...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Tarikat şeyhi Özbağ "Sünnet, 'geçinemeyenlerin gelirini indireceksin' diyor" demişti; naylon...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

Yüksek Seçim Kurulu yenilendi; yeni üyeler kim, işte seçimleri yönetecek...

Manisa'da 5,4 büyüklüğünde deprem!...

Albayraklar savunma sanayiinden 'vuruşarak' çekiliyor: "İhtiyacımız olan desteğe bir türlü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24