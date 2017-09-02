Rooney'nin gözaltına alınmasının altından aldatma hikâyesi çıktı

Geçtiğimiz günlerde alkollü araç kullandığı gerekçesiyle gözaltına alınan ve kefaletle serbest kalan Wayne Rooney’nin polis tarafından durdurulduğu gece eşini aldattığı ortaya çıktı.

The Sun gazetesine konuşan 29 yaşındaki Laura Simpson adlı kadın, yıldız futbolcunun tutuklandığı gece bir partide tanıştıklarını iddia etti. Rooney’in kendisini öpüp sarıldığını ve bazı şakalar yaptığını söyleyen Laura “Evlilik bozma meraklısı değilim” dedi.

Rooney ile birlikte bir şişe şarap ve bir şişe votka içtikleri iddia edilen Simpson, Rooney ile çılgın birkaç saat geçirdiklerini de sözlerine ekledi.

31 yaşındaki futbolcunun kendisini eve bırakmak istediğini söyleyen Simpson, “Arabada beraberken kendimi güvende hissettim. 10-15 dakika gittikten sonra arkamızda polis ışıklarını gördük. Rooney endişeliydi. Bana dönüp ‘Üzgünüm, iyi olacaksın buradan çıkıyorum’ dedi” ifadelerini kullandı.

Yaşanan olayların ardından Mallorca’daki tatilini sonlandıran Rooney’in eşi Coleen’in ilk uçakla İngiltere’ye döndüğü öğrenildi.