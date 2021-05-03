Watchmen ve V for Vendetta'nın yazarı Alan Moore, 5 bölümlük fantastik romanlar kaleme alacak

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2 sene önce çizgi roman yazmayı bırakma kararı aldığını duyuran V for Vendetta ve Watchmen gibi kült eserlerin yazarı Alan Moore, 5 kitaplık bir fantastik roman serisi yazmak için anlaşma imzaladı. Aynı zamanda Moore'un kısa hikayelerinden oluşan bir kitap da yayımlanacağı bildirildi.

Harry Potter romanlarını da yayımlayan Bloomsbury, 67 yaşındaki yazar ile yapılan anlaşma doğrultusunda kısa hikayelerden oluşan kitabın 2022'nin sonbaharında yayımlanacağı açıkladı.

Anlaşma kapsamında Moore'un kaleme alacağı 'Long London' isimli fantastik beşlemenin ilk bölümünün ise 2024'te yayımlanacağı bildirildi. Moore, romanda 1949'ların Londra'sının nasıl "bildiğimizden öte bir Londra'ya dönüştüğünü" anlatacağını ifade etti.