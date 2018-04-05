Washington'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın korumalarının karıştığı kavgada iki kişiye hapis cezası

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Washington ziyareti sırasında Türkiye Büyükelçiliği rezidansı önündeki protestocularla korumalar arasında çıkan kavgaya karışan Eyüp Yıldırım ve Sinan Narin'e 1'er yıl 1'er gün hapis cezası verildi. Tutuklu yargılanan Yıldırım ve Narin'in 19 yıla kadar hapsi isteniyordu.

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Sputnik'te yer alan habere göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Mayıs 2017'de Washington ziyaretinde Türkiye Büyükelçiliği rezidansı önünde yaşanan kavgadaki rollerinden dolayı haziran ayından beri tutuklu olan Sinan Narin ve Eyüp Yıldırım'ın davaları bugün görüldü. "Nefret suçuyla ağırlaştırılan, şiddet suçu işlemeye teşebbüs" suçlarından 1 yıla kadar hapsi istenen Narin ile Yıldırım'ın savcılıkla vardığı anlaşmayı yargıç kabul etti.

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Suçlu bulununan ikiliye 1'er yıl 1'er gün ceza verildi. Hazirandan beri tutuklu olduklarından yakında hapisten çıkacak Narin ile Yıldırım'ı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu cezaevinde ziyaret etmişti.

Krize neden olmuştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 16 Mayıs 2017'de Washington'daki Türk Büyükelçiliği konutuna vardığında kendisini karşılamaya gelenler ile protestocular arasında çıkan tartışma kavgaya dönüşmüştü. Erdoğan'ın korumalarının da karıştığı kavga sırasında her iki taraftan da yaralananlar olmuştu.

ABD hükümetinin tepkisine yol açan kavganın ardından Temsilciler Meclisi, Türkiye'yi kınayan bir tasarı kabul etmişti. ABD yargısına da taşınan olay, iki ülke arasında gergin olan ilişkilerde yeni bir krize yol açmıştı.