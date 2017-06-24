Erdoğan'ın Washington ziyaretinde yaşanan olaylara ilişkin tutuklanan Eyüp Yıldırım için 19 yıl hapis istemi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Washington ziyareti sırasında korumaların Türkiye Büyükelçiliği önündeki protestocuları darp etmesi ile ilgili olarak New Jersey’de tutuklanan Eyüp Yıldırım hakkında 19 yıl hapis cezası istendi. Yıldırım yaralama, saldırı ve şiddet kullanma suçlarına ek olarak "etnik yanlılıktan nefret suçu"ndan da yargılanacak.

Ayrıca, New Jersey Federal Sulh Yargıcı James B. Clark daha önce kefaletle serbest bırakılma isteğini geri çevirdiği Yıldırım’ın New Jersey’de yargılanma isteğini de reddetti. Clark, Yıldırım’ın davasının olayın yaşandığı başkent Washington’da bir cezaevine gönderilmesine karar verdi.

“Ben bir Amerikan vatandaşı ve vergi mükellefiyim"

ABD'de üç şirket sahibi olduğu belirlenen 50 yaşındaki Eyüp Yıldırım olay sırasında çekilen görüntülerde eylemcilerden Lucy Usoyan’ı defalarca tekmelerken görünmüştü. Yıldırım olay sonrası yaptığı açıklamada “Ben bir Amerikan vatandaşı ve vergi mükellefiyim" derken, Yıldırım tarafından darp edilen Usoyan sarsıntı geçirdiğini ve doktorun kendisine 6 hafta çalışamaz raporu verdiğini belirterek, "Hayatta olduğum için mutluyum" demişti.

Ne olmuştu?

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın ABD ziyareti sırasında, Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği önünde protesto gösteri yapılmış, Erdoğan’ın korumaları ve çevrede bulunan bazı Türk vatandaşları protestocuları darp etmişti.

11 kişinin yaralandığı olaylar ABD Kongresi'nde taşınmış ve saldırı nedeniyle kınama mesajı yayımlanmıştı. Washington polisi olaya ilişkin soruşturma başlatırken, Eyüp Yıldırım ve Sinan Narin isimli iki kişi "nitelikli saldırı" suçlamasıyla tutuklanmıştı.

Olayda protestoculara saldıran ve aralarında Erdoğan'ın korumalarının da bulunduğu 12 kişi hakkında da yakalama kararı çıkartılmıştı.