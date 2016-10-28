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15 Temmuz Darbe Girişimi

Washington Post yazarı: ABD, Türk askerler ile YPG'yi İncirlik'te görüştürdü; o generallerden bazıları darbe suçlamasıyla tutuklu

"ABD en iyi müttefiki YPG'yi yarı yolda bıraktı"

28 Ekim 2016 15:35

Washington Post yazarı David Ignatius, YPG/PYD'nin de bileşenleri arasında olduğu Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) temsilcileri ile Türk askeri yetkililerinin İncirlik Üssü'nde bir araya geldiğini yazdı. Ignatius, ABD'nin aracılığıyla yapıldığı iddia edilen görüşmede yer alan bazı Türk generallerin darbe girişiminin ardından tutuklandığını söyledi.

Ignatius, "Ortadoğu,  ABD'ye neden güvenmemesi gerektiğini biliyor" başlıklı makalesinde, ABD'nin  Ortadoğu'daki savaş taktiklerini eleştirdi.
 
ABD'nin, Ortadoğu'da yerel güçler ile vekalet savaşı yürüttüğünü,  şartlar ve bölgesel siyaset değiştiğinde ise yerel güçleri başından atmak gibi  kötü bir alışkanlığı olduğunu belirten Ignatius, ABD'nin bu "önce ayartma, sonra  terk etme" özelliğinin hiç sevilmediğini ve bu nedenle de Ortadoğu'da ABD'ye  güvenilmediğini ifade etti.
 
ABD'nin Irak, Mısır, Lübnan ve başka yerlerde kendi adına riskler alan  güçlerin arkasında durmadığını kaydeden Ignatius, şimdi ise IŞİD ile  mücadelede ABD'nin en iyi müttefiki YPG'yi yarı yolda bıraktığını ve Ortadoğu'da  ABD ile müttefik olmanın tehlikeli olabileceğini belirtti.
 
Makalede, ABD'nin Türkiye'nin PKK ile mücadelesini de  ustalıkla idare etmeye çalıştığı ancak başarısız olduğu görüşününe yer veren  Ignatius, Suriye Demokratik Güçleri'nden bir heyetin  İncirlik'te Türk askerlerle görüştüğünü iddia etti.
 
Ignatius, "ABD, mayıs ayında Münbiç operasyonundan önce, YPG  denetimindeki Suriye Demokratik Güçleri'nden (SDG) bir heyeti İncirlik Hava  Üssü'ne getirdi ancak Türk ve Kürtler arasındaki farklılıkları çözme çabası darbe  girişiminin ardından işe yaramadı. SDG ile görüşen generallerden bazıları şimdi darbe  girişimiyle nedeniyle tutuklu" ifadelerini kullandı.
 

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