Washington Post: Türkiye, ABD'nin çekilme kararının ardından Suriye'deki Kürt güçleri ‘gömmekle' tehdit ediyor

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CNN International’ın ardından Washington Post gazetesi de Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın Katar’ın başkenti Doha’da yaptığı konuşmadaki sözlerini ‘Suriye’deki Kürt güçleri gömme tehdidi’ olarak yorumladı.

Washington Post’ta Eric Cunningham imzasıyla yayınlanan haberde, “Başkan Trump’ın ABD askerlerinin ülkeden çekileceğini söylemesinden sadece bir gün sonra, Türkiye Savunma Bakanı sınırı temizlemek için yapacakları bir operasyonda Suriye’deki Kürt güçlerinin çukurlara ‘gömüleceğini’ söyledi” ifadelerine yer verildi.

TIKLAYIN - "CNN'e konuşan Pentagon kaynakları Hulusi Akar'ın 'Kürtleri öldürüp çukura atacağız' dediğini öne sürmüş"

Akar, perşembe günü Doha’da yaptığı konuşmada Münbiç’te ve Fırat’ın doğusunda ‘bazı çukurlar ve tüneller kazıldığı’ haberleri geldiğini belirterek şunları söylemişti:

“İster çukur ister tünel kazsınlar, isterse yerin dibine girsinler, yeri ve zamanı geldiğinde bunlar kazdıkları çukurlara gömülecekler. Bundan kimsenin şüphesi olmasın.”

CNN International'ın ulusal güvenlik muhabiri Ryan Browne da ABD Savunma Bakanlığı’ndan yetkililerin kendisine şubat sonunda görevden ayrılacağı açıklanan Savunma Bakanı Jim Mattis’in, Türk mevkidaşı Hulusi Akar’ın ‘ABD’nin çekilmesinin ardından ABD-destekli Kürtleri çukurlara gömmekle tehdit ettiğine’ dair haberleri okumasının ardından öfkeden mosmor bir şekilde Beyaz Saray’a gittiğini söylediğini aktarmıştı.