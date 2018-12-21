"CNN'e konuşan Pentagon kaynakları Hulusi Akar'ın 'Kürtleri öldürüp çukura atacağız' dediğini öne sürmüş"

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CNN International’ın ulusal güvenlik muhabiri Ryan Browne, ABD Savunma Bakanlığı’ndan yetkililerin kendisine şubat sonunda görevden ayrılacağı açıklanan Savunma Bakanı Jim Mattis’in, Türk mevkidaşı Hulusi Akar’ın ‘ABD’nin çekilmesinin ardından ABD-destekli Kürtleri çukurlara gömmekle tehdit ettiğine’ dair haberleri okumasının ardından öfkeden mosmor bir şekilde Beyaz Saray’a gittiğini söylediğini aktardı.

Kişisel Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Browne, “Savunma yetkilileri bana Mattis’in Suriye’yi konuşmak için Beyaz Saray’a gittiğini ve Türkiye’nin Savunma Bakanı’nın ABD destekli Kürtleri tehdit ettiğine, ABD çekilince onları çukurlara gömeceğini söylediğine dair haberleri okumasının ardından öfkeden mosmor olduğunu söyledi. Bir müttefiğin ihanet biçimi karşısında kızgın” ifadelerine yer verdi.

Buzzfeed’in kıdemli ulusal güvenlik muhabiri Mike Giglio ise, Mattis’in istifası konusunda IŞİD karşıtı operasyonlarda da yer alan bir ABD Donanması mensubuyla konuştuğunu belirterek, şunları söylediğini aktardı: “Mattis bir denizci, sözünün eri. SDG’ye bazı sözler verdi ve onları bozdu. Bence konu bu.”

Hürriyet Gazetesi Washington Temsilcisi Cansu Çamlıbel ise kişisel Twitter hesabında Akar’ın Katar Milli Günü törenlerine katılmak üzere gittiği başkent Doha’da yaptığı konuşmayı hatırlatarak, “CNN’e konuşan Pentagon kaynakları Akar’ın ‘Kürtleri öldürüp çukura atacağız’ dediğini öne sürmüş. Halbuki Akar’ın tam sözleri söyleydi: Fırat’ın doğusunda bazı çukurların kazıldığı söyleniyor. İster çukur ister tünel kazsınlar yeri geldiğinde bunlar kazdıkları çukurlara gömülecek” paylaşımında bulundu.