Washington Post: Trump'ın zaferi Obama'ya ders oldu

ABD'de yapılan başkanlık seçimleri öncesinde büyük oranda Demokrat Parti'nin adayı Hillary Clinton'ı doğrudan desteklediğini açıklayan ABD ana akım medyası, Cumhuriyetçi Parti'nin adayı Donald Trump'ın başkanlığını "sürpriz" olarak değerlendirdi. Washington Post, “Amerikalılar sekiz yıllık ekonomik durgunluktan ve Washington’la aralarında ilişki sorunundan duydukları rahatsızlıkla Trump’ı Beyaz Saray’a yolladılar” şeklinde kaydetti. Gazete, “Trump’ın zaferi ülkenin geri kalanını unutan Washington’a verilen bir mesajdı ve Başkan Obama’ya verilmiş iyi bir ders oldu” ifadelerine yer verdi.

Başkanlık yarışında Demokrat Parti adayını desteklediğini açıklayan New York Times, yarışı Trump’ın kazanmasını “Var olan düzeni reddeden Trump ABD Başkanı seçildi” başlığıyla duyurdu.

Trump’ın kampanyası boyunca, ayrımcı ve kışkırtıcı bir söylemle ABD demokrasisini ve kurumlarını hedef aldığını belirten New York Times gazetesi, “Sürpriz bir sonuç oldu” ifadesini kullandı.

New York Times şu değerlendirmede bulundu:

“Sonuçlar sadece Hillary Clinton’ın inkârı anlamına gelmiyor, sonuçlar aynı zamanda siyasi mirası bir anda tehlikeye giren Başkan Barack Obama’yı da etkiliyor. Trump’ın zaferi, küreselleşme ve çok kültürlülük sayesinde varlığı fark edilmeyen beyaz ve işçi sınıfın kurduğu koalisyonun gösterisi oldu.”

"Destansı bir yenilgiye uğrattı"

Washington Post gazetesi ise Trump’ın ABD’nin yeni başkanı olarak seçilmesini “Trump, Clinton’ı destansı bir yenilgiye uğratarak ABD’nin yeni başkanı seçildi" başlığıyla gördü.

Washington Post, “Amerikalılar sekiz yıllık ekonomik durgunluktan ve Washington’la aralarında ilişki sorunundan duydukları rahatsızlıkla Trump’ı Beyaz Saray’a yolladılar.” şeklinde kaydetti. Gazete, “Trump’ın zaferi ülkenin geri kalanını unutan Washington’a verilen bir mesajdı ve Başkan Obama’ya verilmiş iyi bir ders oldu” ifadelerine yer verdi.

"Irkçı kampanya taşıdı"

Wall Street Journal ise Trump’ın haberinde anket şirketlerini ve ülkedeki yorumcuları hedef aldı. “ABD’deki kurumları hedef alan Trump, anket şirketlerini ve yorumcuları solladı” sözlerine yer veren Wall Street Journal, “Trump’ın yürüttüğü mültecileri ve uluslarası ticareti hedef alan ırkçı kampanya kendisini Beyaz Saray’a taşıdı” değerlendirmesinde bulundu.

Gazete ayrıca, Trump’ın seçim sonrasında yaptığı konuşmada Amerika’daki bütün vatandaşları kucaklayan konuşmasından övgüyle bahsetti.

CNN: Zafer Trump'ın

ABD'nin ünlü televizyon kanalı CNN, internet sitesilerinde seçim sonuçlarına dair yaptıkları haberde “Zafer Trump’ın” başlığını attı.

CNN, “Medya yıldızı Trump, ara eyaletlerde mükemmel bir başarı sağlayarak ABD’nin yeni başkanı olmaya hak kazandı.” değerlendirmesini yaptı. Trump’ın zafer konuşmasında yarışı kaybeden Clinton’dan övgüyle bahsetmesine dikkati çeken CNN'in, seçim öncesi haberlerine göre daha iyimser bir tablo çizdiği görüldü.

"Sessiz çoğunluk kazandı"

Cumhuriyetçi Parti’ye yakınlığıyla bilinen Fox televizyon kanalı ise internet sitesinde yayınladığı haberde, “ABD’de sessiz çoğunluk kazandı” ifadelerine yer verdi. Fox, Trump’ın daha önceki seçimlerde Demokrat Parti'yi desteklemiş birçok seçmenin oyunu da aldığını kaydetti.

Clinton’ın seçim sonuçlarının ardından konuşma yapmamasını da eleştiren Fox, Clinton’ın dünkü çıkışıyla halkına sahip çıkacak bir başkan olamayacağını "kanıtladığını" söyledi.