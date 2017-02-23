Washington Post: Trump, günde 4 defa yalan söylüyor

Amerikan Washington Post gazetesi, ABD Başkanı Donald Trump'ın ilk 100 gününü mercek altına aldı. Trump başkanlık koltuğuna oturmasının üzerinden 35 gün geçti. Gazetenin verilerine göre ABD Başkanı Donald Trump iç ve dış politika konusunda tam 133 defa yalan ve yanlış bilgiye başvurdu. Trump'ın günde ortalama 4 kez yalan ve yanlış bilgiye başvurduğu belirtildi.

En çok göçmenler konusunda...

Trump göçmen konusunda tam 24 kez yalan ve yanlış bilgiye başvurdu. Kendi özgeçmişi hakkında 18 kez yalan ve yanlış bilgi verirken, istihdam konusunda 17 kez kamuoyunu yanıltmaya çalıştı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından ise tam 34 defa yalan ve yanlış bilgi paylaştığı ortaya çıktı.