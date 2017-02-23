T24 LogoT24 Logo
Dünya

Washington Post: Trump, günde 4 defa yalan söylüyor

Washington Post gazetesinin verilerine göre, Donald Trump'ın başkanlık koltuğuna oturmasından bu yana 133 defa yalan ve yanlış bilgi verdi

23 Şubat 2017 22:09

Amerikan Washington Post gazetesi, ABD Başkanı Donald Trump'ın ilk 100 gününü mercek altına aldı. Trump başkanlık koltuğuna oturmasının üzerinden 35 gün geçti. Gazetenin verilerine göre ABD Başkanı Donald Trump iç ve dış politika konusunda tam 133 defa yalan ve yanlış bilgiye başvurdu. Trump'ın günde ortalama 4 kez yalan ve yanlış bilgiye başvurduğu belirtildi.

 

En çok göçmenler konusunda...

 

Trump göçmen konusunda tam 24 kez yalan ve yanlış bilgiye başvurdu. Kendi özgeçmişi hakkında 18 kez yalan ve yanlış bilgi verirken, istihdam konusunda 17 kez kamuoyunu yanıltmaya çalıştı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından ise tam 34 defa yalan ve yanlış bilgi paylaştığı ortaya çıktı.

 

ETİKETLER

trupyalangöçmenalternatif gerçekler

İlgili Haberler

'1984'ü Türkçe'ye çeviren Celal Üster: Orwell yaşasa, '1984, 2014'te gerçek oldu' derdi!

'Alev Alatlı'nın sözlerini şaşkınlık içinde okudum'

ABD sinemaları, Trump’a tepki olarak 1984 filmini yeniden oynatacak

"Yabancıları şeytanlaştıran bir hükümet portresi hiç günümüzdeki kadar gerçeği yansıtmamıştı"

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Yeni Akit: Muhabirimize kumar masasında yakalanan AK Parti milletvekili Hakkı...

Erdoğan'dan Korgeneral İyidil’e beraat tepkisi: Yargı için çok üzücü bir...

Nakşibendi şeyhi Abdülkerim Çevik öldürüldü...

Berlin'de düzenlenen Libya Konferansı sona erdi; BM gözetiminde silah ambargosu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24