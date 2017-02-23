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Dünya

ABD sinemaları, Trump’a tepki olarak 1984 filmini yeniden oynatacak

"Yabancıları şeytanlaştıran bir hükümet portresi hiç günümüzdeki kadar gerçeği yansıtmamıştı"

23 Şubat 2017 13:20

ABD’de 79 şehirdeki 90 bağımsız sanat sineması, ABD’nin yeni başkanı Donald Trump’ın gerçekleri kafasına göre yeniden kurgulamasına bir tepki olarak, George Orwell’ın 1984 romanından uyarlanan filmi, 4 Nisan günü topluca yeniden gösterime sokmayı kararlaştırdı. Sinema Birleşik Devletleri’nin gerçekleştirdiği bu sanat protestosuna, Kanada’nın Toronto şehrinde bulunan ‘The Royal’ sineması da katılacak. Amerika Bülteni'nde yer alan habere göre, John Hurt’un Winston Smith’i canlandırdığı film ilk kez 1984 yılında gösterime girmişti.

4 Nisan, romanın kahramanı Winston Smith’in günlüğüne ilk notu yazdığı gün olması nedeniyle seçildi. Kampanyanın organizatörleri yayımladıkları ortak açıklamada şöyle dediler:

‘’Orwell’in, kendi gerçeklerini kurgulayıp üreten, herkesin kendisine topyekün itaat etmesini bekleyen, yabancıları şeytanlaştıran bir hükümet portresi hiç günümüzdeki kadar gerçeği yansıtmamıştı.’’

Romanda Winston Smith, ‘gerçeklik bakanlığında’ çalışan ve gerçekleri hükümetin ve onun liderinin istediği gibi yeniden kurgulamakla görevli memurlardan biri.

Filmin gösterileceği şehirler ve sinemaların tam listesi için tıklayın

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