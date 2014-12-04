'1984'ü Türkçe'ye çeviren Celal Üster: Orwell yaşasa, '1984, 2014'te gerçek oldu' derdi!

Yazar Alev Alatlı’nın Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a yönelik "George Orwell olsa sizi ayakta alkışlardı” sözlerine yazarın “Hayvan Çiftliği” ve “1984” adlı eserlerini Türkçe’ye çeviren Celal Üster’den tepki geldi. Celal Üster, “Orwell, bugün yaşasa, eski başbakan, yeni cumhurbaşkanının uygulamaları ve sözleri karşısında, ‘1984’ 2014’te gerçek oldu!’ derdi herhalde” diye konuştu.

Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla dün sahiplerini buldu.

Edebiyat alanında Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü'nü alan Alev Alatlı, Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler'e yönelik olarak "dünya beşten büyüktür" sözünü hatırlatarak, "Siz 'dünya beşten büyüktür' dediğinizde George Orwell ayağa kalkar sizi alkışlardı. O yetmez Daniel Defoe de kalkar o da alkışlardı. Sizin sahici dostlarınız sanatçılar ve edebiyatçılar arasındandır” diye konuştu.

Alev Alatlı’nın bu sözleri sosyal medyada tepki çekerken, George Orwell’in “Hayvan Çiftliği” ve “1984” adlı eserlerini Türkçe’ye çeviren, Cumhuriyet Gazetesi Kültür Sanat Müdürü Celal Üster de Alev Alatlı’nın sözlerinden duyduğu şaşkınlığı dile getirdi.

Orwell’in eserlerinde totaliterizmi eleştirdiğini, insanlara uygulanan baskıları ve özgürlükleri yok etme yöntemlerini gözler önüne serdiğini hatırlatan Üster, “Orwell, bugün yaşasa, eski başbakan, yeni cumhurbaşkanının uygulamaları ve sözleri karşısında, ‘1984’ 2014’te gerçek oldu!’ derdi herhalde” diye konuştu.

Celal Üster, Alev Alatlı’nın sözleriyle ilgili şunları söyledi:

Alev Alatlı’nın, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri töreninde söylediği “Bugün George Orwell olsa sizi ayakta alkışlardı” sözlerini şaşkınlık içinde okudum. Orwell, Türkçeye benim çevirdiğim “Hayvan Çiftliği” ve “1984” adlı yapıtlarında, her türlü totaliterizmi yerden yere vurmakla kalmaz, insanlara uygulanan baskıları, özgürlükleri yok etme yöntemlerini bazen alaycı, bazen simgesel bir dille, bazen de olanca karanlığıyla gözler önüne serer. Özellikle Gezi Direnişi eylemcilerine devlet güçlerince uygulanan acımasızca saldırılardan, medya üzerine yaratılan baskı ve korku ortamından sonra “1984” adlı romanın Türkiye’de en çok okunan kitaplar arasında doruğa yükselmesi bir rastlantı olmasa gerek! Orwell, bugün yaşasa, eski başbakan, yeni cumhurbaşkanının uygulamaları ve sözleri karşısında, “1984’ 2014’te gerçek oldu!” derdi herhalde.