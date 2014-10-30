Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri sahiplerini buldu

2014 yılı Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü'ne sinema alanında Hülya Koçyiğit, müzik alanında Niyazi Sayın ve edebiyat alanında Alev Alatlı layık görüldü.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü Yönetmeliği'nde hizmet ve eserleri ile Türk kültür ve sanat hayatının gelişmesine ve tanınmasına katkı sunan Türk vatandaşı ve yabancı uyruklu kişi ve kurumları devlet adına onurlandırmak ve teşvik etmek amacıyla Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü verilmesinin öngörüldüğü ifade edildi.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ödülün her yıl kültür ve sanatın farklı dallarında verilmesi talimatını verdiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:



'Bu çerçevede Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter Yardımcısı Doç Dr. İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Prof. Dr. Mustafa İsen, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Dr. Savaş Barkçın, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Aydın Ünal, Kültür ve Turizm Bakanlığı Müsteşarı Prof. Dr. Haluk Dursun ve Yunus Emre Kültür Vakfı Başkanı Prof. Dr. Hayati Develi'den oluşan Değerlendirme Kurulu'nun önerisi üzerine Sayın Cumhurbaşkanımız, 2014 yılı Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri'nin yüzüncü yılını kutladığımız Türk sinemasına yaptığı büyük katkılar nedeniyle sinema alanında Sayın Hülya Koçyiğit'e, uzun sanat hayatı boyunca klasik Türk müziği ve tasavvuf müziğine yaptığı büyük katkılar nedeniyle müzik alanında Sayın Niyazi Sayın'a, Türk edebiyatına ve gelişmesine yaptığı önemli katkılar nedeniyle edebiyat alanında Sayın Alev Alatlı'ya, Abdülhamit dönemi ve Cumhuriyetin ilk yıllarına dair değerli çalışmaları için tarih alanında Sayın Prof. Dr. Engin Akarlı'ya, İslam dünyasında hazırlanan ilk ve en kapsamlı İslam ilimleri ansiklopedisi olması ve Türkiye'de ilim dünyasına sunduğu başarılı çalışmalar nedeniyle kurum kategorisinde Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi'ne verilmesini uygun görmüşlerdir. Ödül töreni daha sonra duyurulacak bir tarihte Cumhurbaşkanlığı Beştepe yerleşkesinde yapılacaktır.'