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Dünya

Washington Post, Kongre'ye yapılan saldırıdan sonra Trump'ın kabinesinden ilk istifanın geldiğini duyurdu

Trump'ın kabinesinden ilk istifa haberi geldi

07 Ocak 2021 23:03

ABD Ulaştırma Bakanı Elaine Lan Chao, dün ABD Başkanı Donald Trump destekçilerinin Washington DC'deki Kongre binası basmasının ardından istifa edeceğini açıkladı.

Amerikan Washington Post gazetesinin haberine göre; Chao istifasına ilişkin personeline e-posta ile veda etti. Senato Çoğunluk Lideri Mitch McConnell'in eşi olan Chao, istifasının pazartesi günü itibarıyla geçerli olacağını belirterek, "Saldırı, basitçe kenara koyamayacağım şekilde, beni derinden etkiledi" ifadesini kullandı.

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