Washington Post, Kongre'ye yapılan saldırıdan sonra Trump'ın kabinesinden ilk istifanın geldiğini duyurdu

ABD Ulaştırma Bakanı Elaine Lan Chao, dün ABD Başkanı Donald Trump destekçilerinin Washington DC'deki Kongre binası basmasının ardından istifa edeceğini açıkladı.

Amerikan Washington Post gazetesinin haberine göre; Chao istifasına ilişkin personeline e-posta ile veda etti. Senato Çoğunluk Lideri Mitch McConnell'in eşi olan Chao, istifasının pazartesi günü itibarıyla geçerli olacağını belirterek, "Saldırı, basitçe kenara koyamayacağım şekilde, beni derinden etkiledi" ifadesini kullandı.

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