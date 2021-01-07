Joe Biden: Demokrasimize saldırıldı; Trump, ABD seçmenini susturmak için bir çete kullanmaya çalıştı

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ABD'nin Seçilmiş Başkanı Joe Biden, dün protestocular tarafından Kongre binasına yapılan saldırıyı Başkan Donald Trump'ın teşvik ettiğini söyledi.

Delaware'in Wilmington kentinde konuşan Biden, olayları "ABD tarihinin en karanlık günlerinden biri" olarak nitelendirirken demokrasiye saldırı gerçekleştirildiğini söyledi. Biden, Kongre binasına giren isyancılara "yerel teröristler" olarak hitap etti.

Biden, "Kongre'deki protestoyu yapanlar Siyah Canlar Kıymetlidir (Black Lives Matter) grubu olsa Kapitol'ü basan çeteden çok daha farklı muamele görürdü. Kimse bana bunun aksini söyleyemez" diye konuştu.

"Trump, ABD seçmenini susturmak için bir çete kullanmaya çalıştı" diyen Biden, Kongre'ye yapılan saldırıya "Başkan'ın demokrasiye yaptığı saldırıların" yol açtığını ifade etti.

20 Ocak'ta Beyaz Saray'ı Trump'tan devralacak olan Biden, "ABD başkanları yaslardan muaf değildir" dedi.

Çarşamba günü Trump yanlısı binlerce protestocu, Biden'ın seçim zaferini resmileştirecek oturum gerçekleştirilirken Kongre binasının çevresini kuşatmıştı. Bir grup protestocu Kongre'ye ev sahipliği yapan Kapitol Binası'nın içine girdi. Olaylarda 4 kişi hayatını kaybetti. Kapitol'de güvenlik sağlandıktan sonra oturum devam etti ve Biden'ın zaferini resmileştiren Seçmenler Kurulu oyları sayıldı.

Biden'ın Adalet Bakanı adayı Garland

Biden, aynı konuşmada Hâkim Merrick B. Garland'ı kabinesinde Adalet Bakanı olarak görev yapmak üzere aday gösterdiğini ifade etti.

Biden, Garland'ın "Başkanın kişisel avukatı değil, halkın avukatı olacağını" söyledi.

Garland mevcut olarak DC Temyiz Mahkemesi'nde görev yapıyor. 44. ABD Başkanı Barack Obama, 2016 yılında Garland'ı Yüksek Mahkeme'ye aday göstermişti ancak Cumhuriyetçiler Senato'daki oylamada göreve gelmesini önlemişti.