Washington, aşırı sağcı grupların ilgisini çeken protestoya hazırlanıyor; Kapitol binası çevresine çit çekilecek

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ABD'de başkent Washington DC, hafta sonu 6 Ocak Kapitol baskınına ilişkin yargılamaları protesto edecek aşırı sağcı grupların protestosuna hazırlanıyor. Kongre üyeleri ve güvenlik yetkilileri, Kapitol binasında özel güvenlik önlemleri alındığını söyledi.

NPR'de yer alan habere göre, göstericiler cumartesi günü, 6 Ocak Kapitol baskınına ilişkin yargılamalara tepki göstermek için Washington DC'de toplanacak. Protestoya aşırı sağcı grupların da katılabileceği belirtiliyor.

Kapitol güvenlik önlemleri, Demokrat ve Cumhuriyetçi siyasetçiler ile güvenlik görevlilerinin önerileri çerçevesinde artırılacak.

Senato çoğunluk lideri Chuck Schumer, önlemlerle ilgili "Bu kez olabilecek her şeye karşı hazırlıklılar" dedi.

Önlemler çerçevesinde Kapitol binasının baskından sonraki gibi çitlerle çevrelenmesi planlanıyor.

Kapitol baskınıyla ilgili şu ana kadar 20 kişi suçunu kabul etti ve yargılamalarının sonlanması bekleniyor. Baskında yer alan çok sayıda insan ise savcılarla müzakereleri sürdürüyor. Bazı eylemciler ise dava sürecini uzatmaya çalışıyor.

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