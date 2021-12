WarnerMedia CEO'sundan "Matrix 5" müjdesi

Ünlü bilim kurgu serisi Matrix'in dördüncü filmi Resurrections seyirciyle buluşmadan beşinci film ihtimali konuşulmaya başlandı. WarnerMedia CEO’su Ann Sarnoff, yazar ve yönetmen Lana Wachowski istediği sürece, serinin de devam edebileceğini açıkladı.

The Matrix Resurrections 18 Aralık 2021'de aynı anda sinemalarda ve HBO Max’te seyinciyle buluşmak için gün sayarken WarnerMedia CEO’su Ann Sarnoff, Warner Bros. yapımları ve HBO Max içerikleri ile ilgili genel bir bilgi sunmak için Deadline’ın sorularını cevapladı.



Sarnoff, geçen yıl alınan kararla sinemalarla aynı anda HBO Max’e de gelen filmlerin bu yıl son bulacağını ve bunun son örneğinin de The Matrix Resurrections olacağını belirterek, yönetmen Lana Wachowski’nin istemesi halinde yeni bir film için her zaman hazır olduklarını açıkladı.

Lana Wachowski’nin yönetmenliğinde gelecek olan Matrix serisinin dördüncü filmi The Matrix Resurrections, Keanu Reeves ile Carrie-Anne Moss’u bir kez daha bir araya getiriyor. Reeves ve Moss'a önceki üçlemede de yer alan Jada Pinkett Smith ve Lambert Wilson eşlik edecek.

Yeni filmde ayrıca Yahya Abdul-Mateen II, Jessica Henwick, Jonathan Groff, Neil Patrick Harris, Priyanka Chopra Jonas ve Christina Ricci gibi isimler de yer alacak.