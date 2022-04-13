Warner Bros, Dumbledore’un eşcinsel kimliğini Çin’de sansürledi

Yeni ‘Fantastik Canavarlar‘ filmindeki eşcinsel ilişki göndermesinin olduğu sahne Warner Bros tarafından Çin’deki gösterimden çıkarıldı.

Serinin üçüncü filmi olan ‘Dumbledore’un Sırları’nda ana karakterlerden Gellert Grindewald ve Albus Dumbledore’un romantik geçmişine dair imada bulunulan altı saniyelik sahne Çin’deki izleyicisiye gösterilmeyecek.

Filmin uyarlandığı kitapların yazarı, Harry Potter’ın yaratıcısı JK Rowling 2007’de Dumbledore karakterinin eşcinsel dolduğunu açıklamıştı. Ancak şimdiye kadar filmlerde karakterin cinsel yönelimiyle ilgili açık bir ifade geçmemişti.

Diken'in aktardığına göre Türkiye’de 15 Nisan’da gösterime girecek filmin Çin versiyonunda Jude Law’un canlandırıdğı Dumbledore karakteriyle Grindelwald (Mads Mikkelsen) karakteri arasında “Çünkü sana aşıktım” ifadelerinin olduğu diyalog yer almıyor.

Warner Bros söz konusu değişikliğe dair açıklamasında yayınladıkları her filmin bütünlüğünü korumaya kararlı olduklarını ve bunun bazen belirli pazarlar için hassas kesintiler anlamına geldiği belirtildi.

Açıklama şöyle:

"Filmin ruhu bozulmadı"

“Umudumuz filmlerimizi yaratıcılarının elinden çıktığı gibi dünyanın her yerinde yayınlanması ancak geçmişte yerel marketler için küçük düzenlemeler yapmak durumunda kaldık. ‘Fantastik Canavarlar: Dumbledore’un Sırları’ndaysa altı saniyelik bir kesinti talep edildi ve Warner Bros yerel gereksinimlere uymak için bu değişikliği kabul etti. Ancak filmin ruhu bozulmadı. Dünyanın her yerinden izleyicilerimizin bu filmi görmesini ve keyfini çıkarmasını istiyoruz. Bu deneyimi, küçük değişikliklerle de olsa Çinli izleyicilerin de yaşama şansı olması bizim için önemli.”

Eşcinsellik 20 yılı aşkın bir süredir Çin’de yasadışı kabul edilmekten çıkarıldı. Ancak eşcinsel evlilik yasal olarak tanınmıyor ve LGBTi+ bireyler kabul görmek için mücadeleyi sürdürüyor.