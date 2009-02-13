Wallace: AKP yolunu kaybetti

İngiltere Parlamentosu Lordlar Kamarası Dış İlişkiler Sözcüsü Lord William Wallace, “AKP iki yıl öncesine kadar iyi gidiyordu, ancak şimdi yolunu kaybetti, ülkedeki ekonomik reformlarla baş edemiyor” dedi.





Westminster'da bulunan Parlamento'daki ofisinde Doğan Haber Ajansı'na Türkiye politikasını değerlendiren, dünyanın en saygın üniversitelerden olan London School of Economics'te Uluslararası İlişiler Profesörü ve aynı zamanda Lordlar Kamarası Dış İlişkiler Sözcüsü olan Wallace, AKP hükümetinin iki yıl öncesine kadar Avrupa Birliği süreci çalışmaları da dahil istikrarlı bir politika izlerken, son iki yıl içerisinde yolunu kaybettiğini iddia ederek, bunun Türkiye'de AKP'ye kafa tutabilecek zorlu bir ana muhalefetin olmamasından kaynaklandığını söyledi. Wallace, “Türkiye'de iktidar olan partilere bakınca AKP'nin daha iyi işler başardığı açıkça görülüyor ancak yapılanlar yeterli değil son iki yılda AB dahil bir çok konuda AKP reformlarını durdurdu. Özellikle ekonomik reformlar ve AB üyeliği için yapılanlar yeterli değil. AKP'nin en büyük sorunu karşısında gerçek bir ana muhalefetin olmamasıdır” diye konuştu.



Türkiye'nin AB üyeliğinin Avrupa'yı korkuttuğunu da ifade eden Wallace, “Türkiye'nin AB'ye üye olarak kabul edilmesi demek AB'nin doğasının değişmesi anlamına geliyor. Bu süreç çok uzun bir süreç ve daha da uzayacak. Bulgaristan ve Romanya konusunda çok acele edildi ve yanlışlar yapıldı. Türkiye'nin bütün şartları yerine getirmesi beklenecek o yüzden hükümetin yapması gereken çok şey var. Türkiye tamamen modern bir ülke değil” açıklamasında bulundu.



Kıbrıs’ta engel olmamalı



Sorumuz üzerine AB üyeliği sürecinde Kıbrıs konusunda da değinen Wallace, Türkiye'nin adanın yeniden birleşmesine yol açabilecek çözüm sürecinde rolünü iyi oynaması gerektiğini belirterek, Türkiyenin bu birleşme görüşmelerinde iki ülkenin yolu üzerinde bir engel olarak durmaması gerektiğinin önemine dikkat çekti.



Birleşmiş Milletler himayesinde devam etmekte olan çözüm sürecinde Türkiye'nin öneminin büyük olduğunu ifade eden Wallace, “Türkiye'nin şuanda adada 30 bin civarında askeri var bu sayı bine indirilmeli. İngiltere kendi güçlerinin sayısını yarıya indirmeye hazır olunduğu açıklaması çoktan yaptı” diye konuştu.

