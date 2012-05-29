Wall Street Journal: Erdoğan ilk kez vatandaşın yatak odasına girmiyor

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın 'kürtaj cinayettir' sözleriyle yarattığı tartışmaya değinen Wall Street Journal, Erdoğan’ın üç çocuyk istemini de hatırlatarak ‘’Erdoğan ilk kez vatandaşın yatak odasına girmiyor’’ dedi.

‘Beceriksiz hava harekatına benzeterek öfke yarattı’

WSJ, Türkiye’deki kürtaj tartışmasını değerlendirirken Erdoğan’ın, kürtajı “Aralık ayında Kürt kaçakçılarını öldüren beceriksiz bir askeri hava harekatına benzeterek öfke yarattığını” yazdı.

‘Uludere , hükümeti yoğun siyasi baskı altına soktu’

Uludere olayının “Türk hükümetini yoğun bir siyasi baskı altına soktuğu” yorumunu da yapan gazete, Erdoğan’ın, kürtaj ve sezaryenin Türkiye’deki nüfüs büyümesini yavaşlatarak milleti dünya sahnesinden silmeye yönelik “sinsice bir plan”ın bir parçası olduğunu söylediğine dikkat çekti. ABD’li gazete, ana muhalefet partisinin “öfkeli” bir tepki gösterdiğine dikkat çekerken CHP’li Aylın Nazlıaka’nın “Başbakan vajina behçiliğini bıraksın” sözlerini aktardığı haberinde kadın hakları aktivistelerinin de, İstanbul’daki Başbakanlık Ofisi dışında gösteri yaparak Başbakanın “Kadınların bedenleri üzerinden ellerini çekin” yazılı pankartlarını taşıdıklarını da kaydetti.

“Başbakan’ın değerlendirmeleri, her zaman tartışmalı olurdu ancak beklenmedik olması etkisini artırdı” diyen gazete, 75 milyonluk Türkiye ’nin yüksek bir doğum oranının olduğunu ve Avrupa standartlarına göre nüfusunun çok genç olmasını sağladığını belirtti.

‘Kürtaj şimdiye kadar pek tartışılmamıştı’

Bazı Avrupa ülkelerinin aksine Türkiye ’de iktidardaki AKP’nin “İslami muhafazakar çizgi”yi izlese de şimdiye kadar kürtajın siyasi tartışmalarda önemli bir konu olmadığını belirten gazete, şunları da yazdı:

“Ancak bu hafta sonu açıklaması, Başbakan'ın söylem yoluyla vatandaşların yatak odalarına girdiği ilk defa değildi. Sayın Erdoğan, yıllarca kendi ‘üç çocuk politikası’nı teşvik ediyor ve Türk vatandaşlarına ülkenin nüfüsü ve işgücünü dinanik olarak genç kalmasını sağlamak için en az üç çocuğu olmasını tavsiye ediyor.”

WSJ, Bakanların Erdoğan’a destek çıktığını belirtirken Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin’in Türkiye ’de doğumların yarısına yakın bölümünün sezaryen yolu ile gerçekleştiğine dikkat çektiğini belirtikten sonra “Başbakanın sözleri, Türk aile planlaması açısından ne anlamına geleceği bell değil” diye yazdı.