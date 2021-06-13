The Walking Dead'in final sezonundan ilk fotoğraflar

Ağustos ayında yayınlanacak olan Walking Dead dizisinin final sezonundan ilk görseller paylaşıldı.

The Walking Dead dizisinin 11. ve son sezonu 22 Ağustos'ta yayınlanmaya başlayacak. AMC kanalında yayınlanacak dizinin son sezonu, hayranları tarafından heyecanla beklenirken, dizinin resmi Twitter hesabından, final sezonuna dair görseller paylaşıldı.

24 bölüm sürecek 11. sezonun ilk fotoğraflarından birinde Carol (Melissa McBride), Maggie (Lauren Cohan), Rosita (Christian Serratos) ve Lydia (Cassady McClincy) bir hangarda, askeri kıyafetler giymiş zombiler tarafından kuşatılmış halde görülüyor.

İkinci fotoğrafta aynı dörtlü bu defa yerde yatan zombilerle beraber. Üçüncü fotoğraftaysa Negan (Jeffrey Dean Morgan) ormanda bir zombiye demir çubukla vuruyor.

Walking Dead içerik sorumlusu Scott Gimple, Twitch üzerinden yaptıkları final sezonu galasındaki açıklamasında, "İlk bölüm çılgınca. İnsanların görmesini sabırsızlıkla bekliyorum" demişti. Gimple, ayrıca açıklamasında, "Bu çok büyük. Çok ama çok büyük. Çok fazla şey söylemek istemiyorum ama dizide daha önce hiç görmediğimiz şeyler olacak. Yapımcı Angela ve yazar bunlar hakkında konuşmaya başladıklarında, anında heyecanlanmıştım" dedi.

The Walking Dead’in final sezonu sekiz adet aksiyon dolu bölümle başlayıp dizinin finaline kadar toplamda 24 bölüm olarak yayınlanacak. Dizi, 2022 yılında sona erecek.