'Wahdapp': Müslümanları buluşturan 'cemaat bulma' uygulaması

Türkiye'de üniversite öğrenimi gören Tayvanlı Ping Abdullah Cheng, "kendisi gibi yalnız namaz kılmak istemeyenler için" Wahdapp isimli "cemaat bulma uygulaması" geliştirdi.

Tayvanlı genç, İsmi Arapça'da 'Birlik' anlamına gelen 'Wahda' kelimesinden türetilen Wahdapp isimli cemaat bulma uygulamasını geliştirdi.

Sputnik'in haberine göre; uygulama, yalnız başına namaz kılmak istemeyenler için ya da Müslümanların okudukları, çalıştıkları veya yaşadıkları yerlerde bir araya gelerek ibadet edebilmeleri için buluşma ortamı oluşturuyor.

Wahdapp'ta bulunan harita üzerinden 30 kilometrekarelik bir alan içinde oluşturulan cemaat davetleri gönderebiliyor. Kullanıcılar isterse bir davet oluşturarak insanları cemaate çağırabiliyor.

Uygulamada kadınların oluşturduğu cemaat davetini sadece kadın kullanıcılar görüyor. Ancak erkek kullanıcılar müsaade ettiği takdirde davetleri kadın kullanıcılar tarafından da görülebiliyor.

Kullanıcılar sadece 5 vakit namaz için davet oluşturmuyor, cuma ve cenaze namazları için de uygulama üzerinden bir araya gelmek mümkün olabiliyor.

Kullanıcıların davet oluştururken namazın kılınacağı yeri, saati, katılımcı sayısını ve katılanların cinsiyetlerini girmesi de gerekiyor.