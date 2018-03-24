T24 LogoT24 Logo
Gündem

Vuslat Doğan Sabancı'dan Hürriyet'e 'helalleşme' randevusu

Hürriyet gazetesinin de bünyesinde bulunduğu Doğan Medya Grubu'nun satışı konusunda Demirören Holding'le anlaşmaya varılmıştı

24 Mart 2018 17:53

Gonca Tokyol

Hürriyet Gazetesi Yönetim Kurulu Üyesi ve Doğan Medya Grubu Onursal Başkanı Aydın Doğan'ın kızı Vuslat Doğan Sabancı, Doğan Medya Grubu’nun Demirören Grubu’na satışıyla ilgili olarak gazete bünyesinde çalışanlar için bir mesaj yayınladı. Pazartesi günü, Hürriyet’in yanı sıra Doğan Haber Ajansı (DHA) ve Yaysat çalışanlarıyla bir araya geleceğini kaydeden Sabancı, İstanbul dışındakilerle de canlı yayınla görüşeceğini söyledi. 

Hürriyet’in Doğan Medya Grubu’na katıldığı 24 yılın 22’sinde yer aldığını kaydeden Sabancı’nın ‘çalışma arkadaşlarına’ gönderdiği mesaj şöyle:

"Sevgili Çalışma Arkadaşlarım,

Bildiğiniz gibi Grubumuz, Demirören Grubu ile bir ön protokol imzalayarak medya sektöründen büyük ölçüde çıkma kararı aldı. Bu anlaşma, bir Türkiye değeri olan Hürriyet'i de kapsıyor.
Hürriyet, Doğan Grubu'na 1994 yılında katıldı. Bu 24 yılın 22'sinde Hürriyet benim hayatım oldu. Bu yolculuğu elbette siz "Hürriyetçilerle" birlikte dolu dolu yaşadık.
Bu Pazartesi, hepinizle vedalaşmak, kucaklaşmak ve helalleşmek için sizleri ve Hürriyet’in vazgeçilmez parçaları olan DHA ile Yaysat çalışanlarını da ziyaret edeceğim. Binada olursanız görüşmek dileğiyle...
İstanbul dışındaki çalışma arkadaşlarımla yüz yüze olmasa da ayrıca canlı bağlantıyla bir araya geleceğiz.
Hepinize güzel bir hafta sonu diliyorum.

Sevgiyle..."

ETİKETLER

vuslat doğan sabancıdoğan medya grubudemirören holdingsatışhelalleşme

İlgili Haberler

"Aydın Doğan'ın 'Kafama silah dayadılar' diyecek hâli yoktu"

"Eğer gazete çizgisini değiştirirse okunmaz hâle gelir"

İşte Aydın Doğan'ın 40 yıllık medya yolculuğu

Aydın Doğan, medya sektörüne 1979 yılında girdi

Doğan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Begümhan Doğan Faralyalı: Aydın Doğan iyi bir tüccardır

Aynı zamanda Aydın Doğan'ın kızı olan Faralyalı, "Doğan Medya'nın ucuza satıldığı" eleştirilerine yanıt verdi

DİSK Basın-İş, Doğan Medya Grubu çalışanları için kılavuz hazırladı: Hak kaybına uğramamak için ne yapmalı?

Olası sorunlar, sendika avukatlarınca yanıtlandı

Doğan Holding hisseleri neden yüzde 70 arttı?

Demirören Holding, satışın gerçekleşmesi takdirinde Türkiye'nin en büyük medya grubu olacak

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

İstanbul Emniyeti'nden Fatih'te bekçilerin üzerini aramasına izin vermeyen vatandaşın darp...

Kraliyet ailesinden ayrılan Meghan Markle’ın yeni projesi belli oldu...

İdlib'de şehit sayısı 6'ya yükseldi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24