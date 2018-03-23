Doğan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Begümhan Doğan Faralyalı: Aydın Doğan iyi bir tüccardır

Doğan Medya Grubu'nun Demirören Holding'e 'ucuz satıldığı' yorumlarına cevap veren Doğan Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve Onursal Başkan Aydın Doğan'ın kızı Begümhan Doğan Faralyalı, "Aydın Bey çok iyi tüccardır, malının değerini her zaman korumuştur" dedi.

Dünya gazetesinden Jülide Yiğittürk Gürdamar'ın haberine göre, aralarında Hürriyet'in de yer aldığı medya organlarının Demirören Grubu'na satışına ilişkin soruları yanıtlayan Faralyalı, 40 yıllık güzel bir yolculuk yaptıklarını ve uygun zamanda teklifi değerlendirerek satış kararı aldıklarını söyledi.

"Türkiyeli grubuz, Türkiye sevdalısıyız, Türkiye’ye inanıyoruz"

Medya grubunun piyasa değerinin altında bir fiyata satıldığına yönelik bir soru üzerine, "Aydın Bey çok iyi tüccardır malının değerini her zaman korumuştur. Dolayısıyla öyle olduğunu düşünmüyorum" yanıtını veren Faralyalı, şöyle devam etti:

"Gelecek sene Doğan Grubu’nun 60’ıncı senesini kutluyoruz. Grubumuz Türkiye ile gelişmiş, büyümüş bir grup. Bankacılıktan sigortacılığa, turizmden perakendeye birçok sektörde var olduk. Önemli ayağı medyaydı. Medyaya girdiğimizde 3 yaşındaydım. Nerdeyse 40 senelik medya tecrübemiz oldu. Medya, sosyal sorumluluğu yüksek bir sektör. Grup olarak, aile olarak bu sosyal sorumluluğun bilincinde ve farkında, sektörün evrensel standartlarına uygun olarak, her zaman ülke sevgisini üstte tutarak ve sektöre birçok öncülük getirdik. Sektör de artık zor günlerden geçiyor. Doğru zaman diye karar verdik, kararımızdan mutluyuz. Türkiyeli grubuz, Türkiye sevdalısıyız, Türkiye’ye inanıyoruz. Farklı sektörlere bakmaya, büyümeye, yatırım yapmaya devam edeceğiz."

“Dergi grubu şimdilik kalacak”

'Doğan Burda' dergi grubunun satışını 'şu an için' düşünmediklerini kaydeden Faralyalı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Dergi grubunda şu anda bir satış yok. Blue TV de grupta kalacak. Daha çok geleneksel medyanın dışında şeyler yapacağız. Daha çok yeni… Oturacağız, stratejik bir plan yapacağız. Mevcut olduğumuz sektörler var; enerji, perakende, sanayi… Bizim hikayemizde her zaman doğru dönemde doğru satın alımlar var. Türkiye'ye çok güveniyoruz, inanıyoruz. Bu nedenle iyi fırsatlar çıkacaktır, biz Türkiyeyiz sonuçta.

Satıştan bahsederken gözleri doldu

Faralyalı, satışa ilişkin hislerini ise gözleri dolarak şöyle ifade etti:

"İnsanız ve duyguluyuz. Ben 3 yaşındaydım…. Doğrusu bu sektöre hak ettiği her şeyi sonuna kadar verdiğimizi düşünüyorum, çok huzurluyum, elimizden gelen her şeyi yaptık. Çok öncülük yaptık bu sektöre, zamanıydı."