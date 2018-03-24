DİSK Basın-İş, Doğan Medya Grubu çalışanları için kılavuz hazırladı: Hak kaybına uğramamak için ne yapmalı?

DİSK Basın-İş, Doğan Medya Grubu’nun Demirören’e satılmasının ardından, Doğan Medya’da çalışan gazetecilerin ilerleyen süreçte hak kaybına uğramaması için kılavuz hazırladı.

DİSK Basın-İş’in “Doğan Grubu’nda çalışan emekçiler, her zaman yanınızdayız, insan, haklarıyla insandır, emeğimizi savunmak için bir aradayız. Önümüzdeki süreçte hak kaybına uğramamanız için #AklınızdaOlsun” diyerek Twitter hesabından yayımladığı kılavuzda yaşanabilecek olası sorunları ifade eden sorular sendika avukatlarınca yanıtlandı.

DİSK Basın-İş tarafından hazırlanan kılavuz şöyle: