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Vuslat Doğan Sabancı, Hürriyet'ten konfeti yağmuruyla uğurlandı

Hürriyet Gazetesi Yönetim Kurulu Üyesi Sabancı, mesai arkadaşlarıyla vedalaştı

26 Mart 2018 18:44

Doğan Medya Grubu Onursal Başkanı Aydın Doğan’ın kızı ve Hürriyet Gazetesi Yönetim Kurulu Üyesi Vuslat Doğan Sabancı, Hürriyet gazetesine ve 22 yıldır birlikte çalıştığı mesai arkadaşlarına veda etti.  

TIKLAYIN - Vuslat Doğan Sabancı'dan Hürriyet'e 'helalleşme' randevusu

Hürriyet gazetesi muhabiri İsmail Saymaz, Sabancı’nın Hürriyet’e vedasına dair fotoğrafı kişisel Twitter hesabından paylaştı ve "Vuslat Doğan Sabancı şu an Hürriyet gazetesi binasından alkışlar ve güllerle uğurlanıyor” notunu düştü. Sabancı’nın saat 15.00’te yaptığı konuşma öncesinde de binanın farklı yerlerine, “Vuslat Hanım sizi çok seviyoruz” yazılı pankartlar asıldı.

Doğan Medya Grubu’nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yakınlığıyla bilinen Erdoğan Demirören yönetimindeki Demirören Holding’e satılmasına dair görüşmelerin başladığının duyulmasının ardından Hürriyet gazetesi çalışanlarına cumartesi günü bir mesaj yollayan Sabancı, şunları söylemişti: 

"Sevgili Çalışma Arkadaşlarım,

Bildiğiniz gibi Grubumuz, Demirören Grubu ile bir ön protokol imzalayarak medya sektöründen büyük ölçüde çıkma kararı aldı. Bu anlaşma, bir Türkiye değeri olan Hürriyet'i de kapsıyor.

Hürriyet, Doğan Grubu'na 1994 yılında katıldı. Bu 24 yılın 22'sinde Hürriyet benim hayatım oldu. Bu yolculuğu elbette siz "Hürriyetçilerle" birlikte dolu dolu yaşadık.

Bu Pazartesi, hepinizle vedalaşmak, kucaklaşmak ve helalleşmek için sizleri ve Hürriyet’in vazgeçilmez parçaları olan DHA ile Yaysat çalışanlarını da ziyaret edeceğim. Binada olursanız görüşmek dileğiyle...

İstanbul dışındaki çalışma arkadaşlarımla yüz yüze olmasa da ayrıca canlı bağlantıyla bir araya geleceğiz.

Hepinize güzel bir hafta sonu diliyorum.
Sevgiyle..."

 

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