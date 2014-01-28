'Vurduğuma pişman değilim ama öldüğüne üzüldüm'

Konya’da cezaevi önünde öldürülen 34 yaşındaki 2 çocuk annesi kadının katili adliyeye sevk edildi. Katilin ifadesinde, "Onu çok seviyordum, vurduğuma pişman olmadım ama öldüğüne üzüldüm" dediği öğrenildi.

Kocasını ziyarete gittiği cezaevinin önünde silahla vurularak öldürülen Yadigar Taşdelenoğlu’nun katil zanlısı Hüseyin T. hakkında koruma kararı çıkarttırdığı belirtildi. Çocuğunun gözü önünde vurulan Taşdelenoğlu’nun bugün toprağa verilmesi bekleniyor.

Dün sabah saatlerinde merkez Karatay ilçesinde bulunan E Tipi Kapalı Cezaevi’nin önünde 11 yaşındaki oğlu F.T. ile cezaevinde kocasını ziyarete gelen 34 yaşındaki Yadigar Taşdelenoğlu, yasak aşk yaşayıp ayrıldığı iddia edilen ve 10 gün önce koruma kararı aldırttığı evli ve 1 çocuk babası Hüseyin T. tarafından cezaevi önünde tabanca ile 6 el ateş edilerek öldürülmüştü. Olaydan sonra polisin Özel Harekat’ın desteğiyle düzenlediği operasyonda başına tabanca dayayan şüpheli etkisiz hale getirilerek gözaltına alınmıştı.

‘Hüseyin T. hiçbir şey söylemeden anneme ateş etti’

Annesinin öldürüldüğü saniye saniye gören 11 yaşındaki F.T. yaşadıklarını polise anlattı. Annesinin ölümünü gören F.T., "Otomobille yanımıza yaklaşan Hüseyin T., annemi yanına yaklaştı. Hüseyin T. hiç bir şey söylemeden anneme ateş etmeye başladı" dediği öğrenildi. Kaldırıldığı hastanede ölen 2 çocuk annesi Yadigar Taşdelenoğlu’nun cansız bedeni yakınları tarafından battaniyeye sarılarak morgdan çıkartılıp minibüse konuldu. Minibüsle Konya’nın Seydişehir ilçesine götürülen kadının bugün toprağa verilmesi bekleniyor.

'Vurduğuma değil, öldüğüne üzüldüm'

Yakalandığında "Aşkımdan vurdum" diyen cinayet zanlısı Hüseyin T. ise Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği’nde yapılan işlemlerinin ardından planlayarak kasten adam öldürme suçundan adliyeye sevk edildi.

Şüphelinin ifadesinde, "Daha önce birlikte yaşıyorduk. Çocuklarını özlediği için benden ayrıldı gitti. Dün de onunla konuşmak için gittiğimde olay yaşandı. Vurduğuma pişman değilim ancak öldüğüne üzüldüm çünkü onu çok seviyordum" dediği öğrenildi.

Hüseyin T.’nin ayrılmalarının ardından yeniden birlikte olmayı reddeden Yadigar Taşdelenoğlu’nu, kaçırdığı ancak bir süre sonra kadının gelip, "sevdiğim için kendim kaçtım" diyerek ifade verdiği belirtiliyor.

10 gün önce ise öldürülen kadının, ayrılmasına rağmen kendisini rahatsız etmeye devam eden evli ve 1 çocuk babası Hüseyin T. hakkında savcılığa başvurduğu ve koruma kararı verildiği ifade ediliyor.

