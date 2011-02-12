-VURAL: ''TUTUKLAMALAR BORSA GİBİ'' İZMİR (A.A) - 12.02.2011 - MHP Grup Başkanvekili Oktay Vural, ''Balyoz Planı'' davası kapsamındaki tutuklamalara ilişkin, ''Biz davaların ne avukatıyız ne savcısıyız. Aradığımız tek şey hak ve hakikat. Bu tutuklamalar biraz da borsa gibi oldu. Ne zaman nerede ne olacağı bilinmiyor'' dedi. İzmir'in Karabağlar ilçesinde muhtarlarla kahvaltıda bir araya gelen Vural, MHP'nin İzmir'de ''yükselen yıldız'' olduğunu, seçimlerde büyük bir hamle gerçekleştireceklerine inandıklarını söyledi. ''İzmir'den almaya değil vermeye talip bir siyasi hareket'' olduklarını ifade eden Vural, ''Çok alan oldu ama vermediler''diye konuştu. Vural, bugün ''yürütmenin yasamayı eline aldığını, yürütmenin yargıyı siyasallaştıracak adımlar attığını'' öne sürerek, ''Adalet mülkün temelidir. Adalet olmazsa mülk de olmaz'' dedi. -''BALYOZ PLANI'' DAVASINDAKİ TUTUKLAMALAR- Oktay Vural, toplantıda bir gazetecinin, ''Balyoz Planı'' davasındaki tutuklamalara ilişkin sorusuna şu yanıtı verdi: ''Biz davaların ne avukatıyız ne savcısıyız. Aradığımız tek şey vardır hak ve hakikat. Bu tutuklamalar biraz da borsa gibi oldu. Ne zaman nerede ne olacağı bilinmiyor. Ama vatandaşlarımızın aklı karışık. Herkesin kafası karışık. Adaletin bir an önce tecelli etmesi ve yargının siyasal bir araç olarak kullanılmaması ve siyasileştirilmemesi gerekmektedir. Süreci takip ediyoruz. Hiç kimsenin zulümle, haksızlıkla karşılaşmasını istemeyiz. Hak namına haksızlığa tapanlardan değiliz. Hakkın, hakikatin, adaletin peşindeyiz. Hepimiz bunu aramalıyız. Davaları siyasileştirmek, davaları siyasi taraflar haline dönüştürmek doğru bir şey değildir. Yapmamız gereken gerçeğin bir an önce ortaya çıkmasını temin etmektir.'' -MÜBAREK'İN İSTİFASI- Mısır Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek'in istifası ve hükümetin bu konudaki tavrına ilişkin soruya karşılık Vural, şunları söyledi: ''Hükümetin tavrını öğrenebilmek için önce Obama'nın Başbakan'a telefon açması gerekiyor. Telefondan sonra tavır belli olur. Başbakan Erdoğan, Büyük Ortadoğu Projesi'nin eş başkanı. Bu görevi halk vermedi, projenin başkanı ABD. Mısır'da Mübarek gidiyor, bizim ülke de Mübarekleşiyor. Herkes gidiyor Mersin'e, biz gidiyoruz tersine. Oralar başkanlardan kurtuluyorlar, bizimki başkan arıyor.'' Vural, Cumhuriyet'in kıymetinin bilinmesi, demokrasiye sahip çıkılması gerektiğini belirterek, Türkiye'nin giderek parlamenter demokratik sistemden uzaklaştığını, Başbakan Erdoğan'ın isteğine göre iki partili meclise yönlendirildiğini, bunun otoriter yönetimin tezahürü olduğunu iddia etti.