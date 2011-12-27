-Vural: Boğazıma düğümleniyor TBMM (A.A) - 27.12.2011 - MHP Grup Başkanvekili Oktay Vural, milletvekili emekli aylıklarına yapılan zamma ilişkin düzenlemeyi değerlendirirken, ''Bir milletvekili olarak, bu işi para, maaş için yapan insanlar olarak görülmek, boğazıma düğümleniyor'' dedi. Vural, Türkiye'nin terörle mücadele ettiğini, diğer yandan Başbakan Yardımcıları Beşir Atalay ile Bülent Arınç'ın, ''terör örgütünün siyasal amaçlarını meşrulaştırmak için atım attığını'' iddia etti. Vural, Arınç ve Atalay'ın ortaya koyduğu görüş ve düşüncelerin, ''PKK ve KCK'nın, arzu ve isteklerinden öteye bir anlam taşımadığını'' savundu. Vural, ''PKK'nın istek ve arzularını yerine getirmek için Arınç, bunun sözcüsü konumuna düşmüştür. Maalesef cahiliye döneminin ırkçı, kavmiyetçi yaklaşımını bugüne taşıyarak, ihtilafları kaşıyıp, fitne, fesatın çıkmasını, birlik, bütünlüğün bozulmasını, demokratik bir adım olarak göstermektedir. Hiç olmazsa Mehmet Akif Ersoy'u okusaydın'' diye konuştu. AK Parti'nin, ''yeni bir açılım, Habur safhası doğrultusunda, PKK'nın siyasallaşması için adımlar atmak istediğini, ırkçı düşünceleri, siyasal pusula olarak ortaya koymaktan çekinmediğini'' ileri süren Vural, özetle şunları kaydetti: ''KCK'yı yapanlar ile Arınç'ın düşüncesi arasındaki fark nedir? Bülent Arınç, Türk milletini tasfiye etmek isteyen bir zihniyetin, tasfiye memuru gibi davranıyor. Sen kimsin ya? Genel Başkanımızın bu konudaki tavrına, 'kart-kurt...' Sen gak guk eden bir adam, garip bir adam. Bir de kalkmış hinlik yapıyor. 'Allah'ın tanıdığını, Bahçeli tanımıyor' diyerek, dil uzatıyor. Sen kimsin. Peygamber efendimizin kavmiyetçi, ırkçı yaklaşımlarını dışladığı bir düşünceyi, bugün Türkiye'ye bir çözüm olarak sunan, siyasal Kürtçülüğün ve ırkçılığın daniskalığını yapıyorsun. Bu vuvezala siyasetçisi, artık bu milletin milli kimliğine hakaret etmekten, bu milletin adını, bu coğrafyadan silme girişimlerinden vazgeçmelidir.'' -''Su içme yeri değil, su dağıtma yeri''- Vural, milletvekili emeklilik aylıklarına yapılan artış düzenlemesine yönelik soruları da yanıtladı. MHP'nin kanunun tümüne ''hayır'' dediğini ifade eden Vural, toplumda bu konuda haklı bir hassasiyet oluştuğunu söyledi. Vatandaşın bu konudaki rahatsızlığını haksız görmediğini belirten Vural, ''Sayın Cumhurbaşkanı'nın önüne gitti yasa. Bu rahatsızlıklar çerçevesinde sporda şiddet, şikeye yönelik 'rahatsızım' diyen Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu konunun, parlamentoda yeniden değerlendirilmesi için anayasadan kaynaklanan yetkisini kullanabilir. Sayın Cumhurbaşkanı, Meclis Başkanı'nın gördüğü haklılıklar ve ihtiyaçlar çerçevesinde bir değerlendirme yapıp, bunu parlamentoya tekrar gönderme imkanı vardır. Ondan sonra süreç, bu şekilde değerlendirilir. Bir milletvekili olarak, bu işi para ya da maaş için yapan insanlar olarak gösterilmiş, görülmüş olmaktan bunlar boğazıma düğümleniyor'' diye konuştu. Vural, yapılan düzenlemenin tamamen Hükümetin bilgisi ve inisiyatifiyle olduğunu söyledi. MHP'li Vural, milletvekilliğinin, su içme yeri değil, su dağıtma yeri olduğunu dile getirdi. -Bir süre konuşamadı- MHP'li bir milletvekilinin aylık harcamalarına ilişkin sosyal paylaşım sitesinde yer alan açıklamalarının anımsatılması üzerine Vural, ''650 lira...'' diye sözüne başladı ancak konuşmasını tamamlayamadı. Bir süre yutkunan Vural, daha sonra sözlerine, ''Biz buraya kendi geçimimizi değil, milletin geçimini temin etmeye geldik. O milletvekili, aldığı maaşı burs olarak dağıtıyor. Sayın milletvekilinin ifadesi, biraz amacını aşmıştır. Benzin parasını ödeyemediği için tüpe çeviren milletvekilleri, sıkıntılar vardır... Bu milleti temsil etmek, maaşa mı bağlı? Allah'a şükür, bize verilen imkanlar da şükredeceğimiz imkanlardır'' diye devam etti. Emeklilerin 650 lirayla geçindiğini, milletvekiline bunun yetip yetmeyeceğine ilişkin soruya Vural, ''Bu millete yetmediğine göre...Eğer yetmesi gerekiyorsa da yeter. 680 lirayla geçinmesi gerekiyorsa, elbette geçinilir'' karşılığını verdi. Vural, sabah annesini ziyareti sırasında, annesinin de ''Böyle bir düzenleme nasıl oldu?'' diye kendisine sorduğunu anlattı.