Vuhan'da Koronavirüs aşısı için testler başladı; 108 gönüllü 6 ay boyunca gözlemlenecek

Çin, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) aşısı için klinik testlere başladı. Salgının ortaya çıktığı Vuhan kentinde gönüllülere aşı denemesi yapıldı.

Çinli bilim insanları Vuhan kentinde gönüllüler üzerine Koronavirüs aşısı için klinik testlere başladı. Vuhan'da yaşları 18 ile 60 arasında 108 gönüllüye test yapıldı.

Gönüllü hastalar 3 gruba ayırılarak üzerlerinde aşının farklı dozları test edildi. Gönüllüler 6 ay boyunca aşının etkileri için gözlem altında olacak.

Çin'de aşı çalışmalarının hızlanmasını sağlayan yüksek rütbeli general ve Çin Mühendisler Akademisi üyesi Chen Wei de test için gönüllü olan vatandaşlardan biri oldu. Wei, Çin'de 2002 yılında ortaya çıkan SARS virüsüne de yakalanıp iyileşmişti.