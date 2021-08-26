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Vücut geliştirme şirketi, Arnold Schwarzenegger'in maske takmayanları eleştirmesi üzerine sponsorluğu kesti

Eski California valisi pandemi sırasında maske takmayı reddedenler için ‘ahmak’ ifadesini kullanmıştı

26 Ağustos 2021 12:33

Oyuncu Arnold Schwarzenegger, Koronavirüs’e karşı maske takmayanları eleştirdiği için birlikte çalıştığı vücut geliştirme sponsoru şirket kendisiyle ilişiği kesti.

The Hill’de yer alan habere göre, maske takmayanları eleştiren Schwarzenegger’le çalışmayı kesen vücut geliştirme ürünleri şirketi REDCON1, oyuncunun “Amerika karşıtı” yorumlarına tepki gösterdiklerini söyledi.

Oyuncu, eski California valisi, CNN International’a verdiği röportajda pandemi sırasında maske takmayı reddedenler için ‘ahmak’ ifadesini kullanmıştı.

Arnold Schwarzeneggeroyuncumasketakmayaneleştirdi
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