Vücut dili gelişmiş çocuklar daha çok kelime biliyor

Vücut hareketleriyle iletişim kuran bebeklerin ilerde daha geniş kelime haznesine sahip oldukları bildirildi.



Chicago Üniversitesi’nden bilim insanlarının, farklı sosyal çevreden 50 kadar aileyi kapsayan araştırması, 14 aylıkken iletişim kurmak için geniş bir hareket yelpazesi kullanan bebeklerin, 4,5 yaşında daha zengin kelime hazinesine sahip olduklarını gösterdi.



Evde çocukları 90 dakikalık dönemler halinde filme alan bilim adamları, çocukların vücut dilinin ailenin sosyo-ekonomik düzeyine göre farklılıklar gösterdiğini de tespit etti.



Araştırma sonuçlarına göre, ekonomik durumu iyi olan ailelerde 14 aylık çocuklar kendini ifade etmek için en az 24 farklı vücut hareketi yapıyor, dar gelirli ailelerin çocuklarındaysa hareket sayısı ortalama 13'de kalıyor.



Bilim insanları, ekonomik durumu iyi olan ebeveynlerin, çocuklarıyla konuşmak ve çocuklarının hareketlerine "kelime yüklemek" için daha fazla zaman bulduklarını, böylece daha fazla kelime öğrettiklerini vurguladılar.



Araştırmaya imza atanlardan Susan Goldin Meadow, dil öğrenmenin ilk evresinde çocukların hareketlerinin sosyal ortama bağlı olarak farklılık gösterdiğini görmenin kendilerini şaşırttığını belirtti.



Çocukların vücut hareketlerinin, ebeveynlerin tepkisini alması halinde, kelime öğrenmede dolaylı bir rol oynayabileceğini ifade eden Meadow, tepkiye örnek olarak bir çocuk oyuncak bebeği gösterdiğinde annenin "evet, bu bir oyuncak bebek" demesini gösterdi.



Science dergisinde yayımlanan araştırmada, kelime bilgisinin çocuğun okuldaki başarısında anahtar etken olduğuna da dikkat çekildi.



(AA)

